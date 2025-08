War am Samstagabend nicht zu bremsen: Florian Hagenberger erlegte die Gäste aus Aufhausen im Alleingang mit seinem Hattrick vor der Halbzeit. – Foto: Thomas Martner

Hattrick Hagenberger: Vilstallöwen siegen klar 4:0 gegen Aufhausen +++ FCVE holt ersten Heimsieg - Hagenberger macht mit Hattrick früh alles klar*** Verlinkte Inhalte KL Isar-Rott Aufhausen FCVE 2023

Einen ungefährdeten 4:0 Heimsieg konnte der FCVE am Samstagabend verbuchen. Florian Hagenberger machte in der ersten Halbzeit durch seinen Dreierpack früh die Fronten klar. Aufhausen kämpfte und versuchte körperlich mitzuhalten, am Ende war der FCVE aber auch in Summe der verdiente Sieger.

Bereits mit der ersten Chance ging der FCVE in Führung: Jonas Brambs wurde am linken Flügel freigespielt und legte quer in den Strafraum auf Florian Hagenberger, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (3. Min.). Nur vier Zeigerumdrehungen später erhöhte der FCVE: Ähnlich dem ersten Treffer wurde dieses Mal Jonas Wimmer auf der rechten Seite freigespielt. Sein Querpass in die Mitte legte Florian Hagenberger anschließend geschickt ins lange Eck (7. Min.) Der FCVE blieb auch in der Folge das dominante Team, wenn gleich Aufhausen nicht aufsteckte und durch Moritz Mittermeier per Kopf den Anschlusstreffer verpasste. Kurz vor der Pause fiel dann die Vorentscheidung: Erneut wurde Florian Hagenberger am Strafraum angespielt, welcher den SCA-Innenverteidiger düpierte und anschließend zum 3:0 vollstreckte (39. Minute).

Immer wieder entwischten die Flügelspieler wie Jonas Brambs ihre Gegenspieler. – Foto: Thomas Martner

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Vilstallöwen mehr in den Verwaltungsmodus, blieben aber weiterhin spielbestimmend. Aufhausen gab sich trotz dem hohen Rückstand nicht geschlagen und verbuchte durch Moritz Mittermeier die größte Chance auf den Anschluss nach gut einer Stunde. In der Schlussphase traf der FCVE dann nochmal: Nach einem Handspiel verwandelte Cedric Gruber einen Elfmeter zum 4:0 Endstand (85. Min). Nach der Partie lobte FCVE-Coach Kirschner seine Löwen: "Von Beginn an waren wir gut in de Partie und belohnten uns gleich mit zwei schnellen Angriffen über außen mit sehenswerten Treffern. Auch im Anschluss waren wir griffig und aggressiv in den Zweikämpfen. In der zweiten Hälfte kämpfte der Gast aufopferungsvoll und bekam auch Spielanteile, wobei der 4:0 Sieg auch in der Höhe verdient ausfällt.