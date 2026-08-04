Hattrick-Gala von Badreddin Hamze in 6 Minuten Inter Türkspor Kiel 7:0 gegen Nortorf von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:33 Uhr · 0 Leser

Es folgt gleich von Badreddin Hamze (Inter Türkspor) der dritte Streich zum 4-0 gegen den TuS Nortorf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit einem in dieser Höhe völlig unerwarteten Kantersieg ist Oberligaabsteiger Inter Türkspor Kiel in die neue Spielzeit gestartet. Gegen den ambitionierten Landesligaaufsteiger TuS Nortorf setzte sich die Elf vom Kieler Ostufer am Ende furios mit 7:0 (1:0) durch. Dabei deutete im ersten Durchgang noch wenig auf ein derart torreiches Schützenfest hin, auch wenn die Gastgeber das Geschehen weitgehend im Griff hatten.

Das Chancenverhältnis sprach zwar bereits vor der Pause mit etwa 3:2 für Inter, doch die zwingende Effizienz fehlte zunächst. Nortorf war nicht weit entfernt vom Level des Gegenüber. Aber kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Mats Stahlberg sollte das 1:0 in der 45. Minute der Katalysator für kommende Turbo-Hälfte werden: Nach einer scharfen Hereingabe des starken rechten Läufers Melih Cerrah wehrte Nortorfs Torhüter Florian Gerloff unglücklich in die Gefahrenzone ab, wo der mitgestürmte Rechtsverteidiger Justin Petersen aus rund zehn Metern humorlos zur 1:0-Pausenführung einschoss (45.). Hamze-Hattrick sorgt für die schnelle Entscheidung Im zweiten Abschnitt folgte dann die absolute Gala des Badreddin Hamze. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur sechs Minuten (50., 54., 56.) schraubte der Offensivspieler, der nach einer Saison beim Landesligisten TSV Kronshagen, wieder zu Inter zurück kehrte, das Ergebnis im Alleingang auf 4:0 und sorgte damit für die frühe Vorentscheidung. Nortorf fand nach dem Seitenwechsel schlicht keine Mittel mehr und ließ die nötige Zweikampfhärte vermissen. "Melih Cerrah spielt mit Nortorf JoJo", sagte ein Fan in derAnfansgphase der zweiten Halbzeit.

Melih Cerrah (Inter Türkspor) wirbelte den TuS Nortorf durcheinander. Hier weiß Leon Gehrke (TuS Nortorf) nicht, wo vorne und hinten ist. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Nortorfer können die in die zweiten 45 Minuten mitgebrachte Lethargie in die Zweikämpfe und Restverteidigung kaum abschütteln können. Was auch Gäste-Trainer Jan-Niclas Bräunling nach dem Abpfiff bemängelte: „Und zweite Halbzeit lassen wir, glaube ich, einfach vieles vermissen, um überhaupt ein Fußballspiel gewinnen zu können. Wenn du dann keine Zweikämpfe führst und vor allen Dingen nicht aus Fehlern lernst und wir dann, glaube ich, drei oder vier Tore nach Umschaltsituationen bekommen, dann ist es, glaube ich, schwierig.“

Inter-Offensive überrollt den Aufsteiger Trotz des schmerzhaften Resultats blickte Bräunling nach vorne: „Ja, bleibt nicht so viel Zeit. Dienstag trainieren und dann einfach schütteln und einfach zurück zu den Basics.“ Bei Inter Türkspor passte nach dem Wiederanpfiff im Offensivspiel fast alles. Nach Hamzes Glanzauftritt schraubten Rezan Acer (62.) und der eingewechselte Serkan Yildirimer mit einem Doppelpack (66., 79.) das Resultat auf den Endstand von 7:0 nach oben.

Moritz Haye (Inter Türkspor), führte seine gute Form auch gegen Nortorf fort. Hier wird Lasse Böttcher, letzte Saison Toptorjäger mit 31 Toren, gestellt. – Foto: Ismail Yesilyurt