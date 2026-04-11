Hattrick-Gala und Derby-Drama: Ein torreicher Tag in der Landesliga

In der Landesliga, Staffel 4, fielen in den heutigen Partien des 26. Spieltags wegweisende Entscheidungen im Aufstiegskampf und im Tabellenmittelfeld. Während der FV Rot-Weiß Weiler seine Ambitionen untermauerte, zeigten sich der FC Wangen und der TSV Neu-Ulm vor heimischer Kulisse in Torlaune und ließen ihren Kontrahenten keine Chance.
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Vor 220 Zuschauern in Riedlingen erwischten die Gastgeber eigentlich den besseren Start. Fabian Ragg brachte den TSV Riedlingen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und nährte die Hoffnung auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch der FV Olympia Laupheim schlug noch vor der Pause zurück: Hannes Schacher erzielte in der 42. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang bewies der Tabellendritte seine Qualität und drehte die Partie endgültig. Marco Stöhr traf in der 71. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Oliver Wlodarski nur drei Minuten später in der 74. Minute den 1:3-Endstand besorgte.
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Vor 175 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Gastgeber ihre Dominanz früh in Zählbares ummünzten. Der überragende Akteur des Tages war Simon Wetzel, der die Weichen fast im Alleingang auf Sieg stellte. Zunächst erzielte Simon Wetzel in der 13. Minute die Führung, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er gefährlich und markierte in der 55. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick zum 3:0. In der Schlussphase schraubten der FC Wangen das Ergebnis weiter in die Höhe: Tim Bucher traf in der 79. Minute zum 4:0, und kurz vor dem Abpfiff setzte David Wessle in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.
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Ein wahres Offensiv-Feuerwerk erlebten die 200 Zuschauer in Neu-Ulm. Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm untermauerte seine starke Form gegen den FC Srbija Ulm eindrucksvoll. Den Torreigen eröffnete Maximilian Gross in der 17. Minute mit dem 1:0. Die Gäste zeigten jedoch zunächst Gegenwehr, als Despot Matijevic in der 21. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Stefan Mladenovic die Hausherren in der zweiten Minute der Nachspielzeit (45.+2) erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne Benjamin Klingen, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 64., 68. und 80. Minute das Spiel entschied und auf 5:1 stellte. Den Schlusspunkt zum deutlichen 6:1-Heimsieg setzte Daniel Dewein in der 87. Minute.
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Das mit Spannung erwartete Duell lockte stolze 734 Zuschauer an und hielt, was es versprach – Leidenschaft und Dramatik bis in die Schlussminuten. In einer hart umkämpften Begegnung schenkten sich beide Teams nichts. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussviertelstunde, als die Emotionen hochkochten. In der 78. Minute sah Daniel Lau vom TSV Heimenkirch die Rote Karte, was die Gäste schwächte. Den Foulelfmeter verwandelte Pirmin Fink in der 79. Minute sicher zum 1:0-Siegtreffer für den FV Rot-Weiß Weiler.