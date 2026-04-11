Hattrick-Gala und Derby-Drama: Ein torreicher Tag in der Landesliga

– Foto: Alexander Sättele

In der Landesliga, Staffel 4, fielen in den heutigen Partien des 26. Spieltags wegweisende Entscheidungen im Aufstiegskampf und im Tabellenmittelfeld. Während der FV Rot-Weiß Weiler seine Ambitionen untermauerte, zeigten sich der FC Wangen und der TSV Neu-Ulm vor heimischer Kulisse in Torlaune und ließen ihren Kontrahenten keine Chance.

Vor 220 Zuschauern in Riedlingen erwischten die Gastgeber eigentlich den besseren Start. Fabian Ragg brachte den TSV Riedlingen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und nährte die Hoffnung auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch der FV Olympia Laupheim schlug noch vor der Pause zurück: Hannes Schacher erzielte in der 42. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang bewies der Tabellendritte seine Qualität und drehte die Partie endgültig. Marco Stöhr traf in der 71. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Oliver Wlodarski nur drei Minuten später in der 74. Minute den 1:3-Endstand besorgte.

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Vor 175 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Gastgeber ihre Dominanz früh in Zählbares ummünzten. Der überragende Akteur des Tages war Simon Wetzel, der die Weichen fast im Alleingang auf Sieg stellte. Zunächst erzielte Simon Wetzel in der 13. Minute die Führung, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er gefährlich und markierte in der 55. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick zum 3:0. In der Schlussphase schraubten der FC Wangen das Ergebnis weiter in die Höhe: Tim Bucher traf in der 79. Minute zum 4:0, und kurz vor dem Abpfiff setzte David Wessle in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand. ---



Der FV Bad Schussenried bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter und verlor zuletzt 0:3 beim SC Staig. Nun kommt ausgerechnet Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm, der trotz der 2:5-Niederlage in Heimenkirch mit 55 Punkten an der Spitze steht und auf eine schnelle Reaktion aus ist. Das Hinspiel endete überraschend 2:2, was Bad Schussenried zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Dennoch ist die Rollenverteilung vor diesem Spiel eindeutig.

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Ein wahres Offensiv-Feuerwerk erlebten die 200 Zuschauer in Neu-Ulm. Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm untermauerte seine starke Form gegen den FC Srbija Ulm eindrucksvoll. Den Torreigen eröffnete Maximilian Gross in der 17. Minute mit dem 1:0. Die Gäste zeigten jedoch zunächst Gegenwehr, als Despot Matijevic in der 21. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Stefan Mladenovic die Hausherren in der zweiten Minute der Nachspielzeit (45.+2) erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne Benjamin Klingen, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 64., 68. und 80. Minute das Spiel entschied und auf 5:1 stellte. Den Schlusspunkt zum deutlichen 6:1-Heimsieg setzte Daniel Dewein in der 87. Minute. ---



Der TSV 1889 Buch steht mit 37 Punkten auf Rang drei und hat sich durch das 2:2 in Blaubeuren in aussichtsreicher Position gehalten. Der FV Biberach ist mit 23 Punkten Fünfzehnter und verlor zuletzt 0:1 gegen den TSV Neu-Ulm. Buch geht als klar stabilere Mannschaft in dieses Heimspiel, darf sich im engen Spitzenfeld aber keinen Nachlässigkeiten hingeben. Das Hinspiel gewann der TSV 1889 Buch mit 3:1.

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Der FC Blaubeuren ist mit 37 Punkten auf Rang sechs zurückgefallen und steht nach dem 2:2 gegen den TSV 1889 Buch sowie dem 0:3 im Nachholspiel gegen den SV Reinstetten unter Zugzwang. Der SV Mietingen steht mit 27 Punkten auf Platz zwölf und holte zuletzt ein 0:0 in Kressbronn. Blaubeuren will den Anschluss nach oben halten, Mietingen den Abstand nach unten vergrößern. Das Hinspiel gewann der FC Blaubeuren mit 1:0.

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Morgen, 15:00 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Die SSG Ulm 99 steht mit 37 Punkten auf Rang fünf und möchte nach dem 0:0 in Weiler wieder einen Sieg landen. Der SV Kressbronn ist mit 18 Punkten Sechzehnter, holte zuletzt aber zwei Unentschieden. Für Ulm ist es eine Möglichkeit näher an Rang zwei zu rücken, für Kressbronn eine weitere Gelegenheit, sich gegen ein Spitzenteam zu stemmen. Das Hinspiel endete 1:1.

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