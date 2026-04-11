 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Hattrick-Gala und Derby-Drama: Ein torreicher Tag in der Landesliga

Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Spiele vom 26. Spieltag

von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

In der Landesliga, Staffel 4, fielen in den heutigen Partien des 26. Spieltags wegweisende Entscheidungen im Aufstiegskampf und im Tabellenmittelfeld. Während der FV Rot-Weiß Weiler seine Ambitionen untermauerte, zeigten sich der FC Wangen und der TSV Neu-Ulm vor heimischer Kulisse in Torlaune und ließen ihren Kontrahenten keine Chance.

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Heute, 17:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
1
3
Abpfiff

Vor 220 Zuschauern in Riedlingen erwischten die Gastgeber eigentlich den besseren Start. Fabian Ragg brachte den TSV Riedlingen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und nährte die Hoffnung auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch der FV Olympia Laupheim schlug noch vor der Pause zurück: Hannes Schacher erzielte in der 42. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang bewies der Tabellendritte seine Qualität und drehte die Partie endgültig. Marco Stöhr traf in der 71. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Oliver Wlodarski nur drei Minuten später in der 74. Minute den 1:3-Endstand besorgte.

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Heute, 13:30 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
5
0
Abpfiff

Vor 175 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Gastgeber ihre Dominanz früh in Zählbares ummünzten. Der überragende Akteur des Tages war Simon Wetzel, der die Weichen fast im Alleingang auf Sieg stellte. Zunächst erzielte Simon Wetzel in der 13. Minute die Führung, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er gefährlich und markierte in der 55. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick zum 3:0. In der Schlussphase schraubten der FC Wangen das Ergebnis weiter in die Höhe: Tim Bucher traf in der 79. Minute zum 4:0, und kurz vor dem Abpfiff setzte David Wessle in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.

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Morgen, 15:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
15:00

Der FV Bad Schussenried bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter und verlor zuletzt 0:3 beim SC Staig. Nun kommt ausgerechnet Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm, der trotz der 2:5-Niederlage in Heimenkirch mit 55 Punkten an der Spitze steht und auf eine schnelle Reaktion aus ist. Das Hinspiel endete überraschend 2:2, was Bad Schussenried zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Dennoch ist die Rollenverteilung vor diesem Spiel eindeutig.
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Heute, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
6
1
Abpfiff

Ein wahres Offensiv-Feuerwerk erlebten die 200 Zuschauer in Neu-Ulm. Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm untermauerte seine starke Form gegen den FC Srbija Ulm eindrucksvoll. Den Torreigen eröffnete Maximilian Gross in der 17. Minute mit dem 1:0. Die Gäste zeigten jedoch zunächst Gegenwehr, als Despot Matijevic in der 21. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Stefan Mladenovic die Hausherren in der zweiten Minute der Nachspielzeit (45.+2) erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne Benjamin Klingen, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 64., 68. und 80. Minute das Spiel entschied und auf 5:1 stellte. Den Schlusspunkt zum deutlichen 6:1-Heimsieg setzte Daniel Dewein in der 87. Minute.

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Morgen, 15:00 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
15:00live

Der TSV 1889 Buch steht mit 37 Punkten auf Rang drei und hat sich durch das 2:2 in Blaubeuren in aussichtsreicher Position gehalten. Der FV Biberach ist mit 23 Punkten Fünfzehnter und verlor zuletzt 0:1 gegen den TSV Neu-Ulm. Buch geht als klar stabilere Mannschaft in dieses Heimspiel, darf sich im engen Spitzenfeld aber keinen Nachlässigkeiten hingeben. Das Hinspiel gewann der TSV 1889 Buch mit 3:1.
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Morgen, 14:00 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
14:00

Der FC Blaubeuren ist mit 37 Punkten auf Rang sechs zurückgefallen und steht nach dem 2:2 gegen den TSV 1889 Buch sowie dem 0:3 im Nachholspiel gegen den SV Reinstetten unter Zugzwang. Der SV Mietingen steht mit 27 Punkten auf Platz zwölf und holte zuletzt ein 0:0 in Kressbronn. Blaubeuren will den Anschluss nach oben halten, Mietingen den Abstand nach unten vergrößern. Das Hinspiel gewann der FC Blaubeuren mit 1:0.
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Morgen, 15:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
15:00

Die SSG Ulm 99 steht mit 37 Punkten auf Rang fünf und möchte nach dem 0:0 in Weiler wieder einen Sieg landen. Der SV Kressbronn ist mit 18 Punkten Sechzehnter, holte zuletzt aber zwei Unentschieden. Für Ulm ist es eine Möglichkeit näher an Rang zwei zu rücken, für Kressbronn eine weitere Gelegenheit, sich gegen ein Spitzenteam zu stemmen. Das Hinspiel endete 1:1.
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Heute, 15:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
1
0
Abpfiff

Das mit Spannung erwartete Duell lockte stolze 734 Zuschauer an und hielt, was es versprach – Leidenschaft und Dramatik bis in die Schlussminuten. In einer hart umkämpften Begegnung schenkten sich beide Teams nichts. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussviertelstunde, als die Emotionen hochkochten. In der 78. Minute sah Daniel Lau vom TSV Heimenkirch die Rote Karte, was die Gäste schwächte. Den Foulelfmeter verwandelte Pirmin Fink in der 79. Minute sicher zum 1:0-Siegtreffer für den FV Rot-Weiß Weiler.