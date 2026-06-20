 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Hattrick entscheidet Duell um Silber, keine Siege zum Abschied

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des letzten Spieltags im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Axel Winkler

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Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Der SV Dessau 05 beendet die Saison 2025/26 als Vizemeister. Oberliga-Aufsteiger SSC Weißenfels verabschiedet sich mit einem Remis aus der Liga. Und die Absteiger SSV Havelwinkel Warnau und SG Rot-Weiß Thalheim können zum Abschluss der Saison nicht noch einmal punkten. Das war das Saisonfinale in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Gestern, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
0
3
Abpfiff

Der SV Dessau 05 hat das abschließende Duell um die Vizemeisterschaft gewonnen: Mit einem 3:0-Erfolg beim drittplatzierten BSV Halle-Ammendorf verteidigte die Elf von Dimitrios Mitsis den Silberrang. Matchwinner war einmal mehr Elia Friebe. Der Torjäger der Dessauer schnürte einen lupenreinen Hattrick im ersten Durchgang und holte mit großem Vorsprung die Torjägerkanone der Verbandsliga.

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
1
1
Abpfiff
+Video

Mit einem Remis hat sich der SSC Weißenfels aus der Verbandsliga verabschiedet. Zu Gast beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen gab es am Freitag ein 1:1-Unentschieden für den Landesmeister. Tim Lehmann hatte den Oberliga-Aufsteiger zunächst in Führung gebracht, doch Vyacheslav Potapenko egalisierte für die Hausherren mit einem Elfmeter.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
3
2

Der SV Blau-Weiß Zorbau hat die Saison mit einer Siegesserie beendet. Mit dem abschließenden 3:2-Erfolg gegen den SV Westerhausen gelang der Mannschaft von Rüdiger Hoppe am Freitagabend der fünfte Sieg in Folge.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
3
1
Abpfiff

Zum Saisonabschluss hat der SV Fortuna Magdeburg noch einmal die drei Punkte daheim behalten. 3:1 hieß es am Ende gegen den SV Blau-Weiß Dölau.

Gestern, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
2
2
Abpfiff

Ohne Sieger endete am Freitagabend das Duell zwischen dem SC Bernburg und dem VfB Sangerhausen. Mit 2:2-Punkteteilung war für die Gäste aus der Rosenstadt erst das vierte Remis - kein Verbandsligist hatte weniger.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
3
4
Abpfiff

Aufregend verlief das Saisonfinale zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem Haldensleber SC. Nach insgesamt sieben Treffern entführte der HSC mit einem 4:3-Erfolg die drei Punkte aus Mansfeld-Südharz. So beenden die Haldensleber die Saison auf Rang neun, Aufsteiger Emseloh wird Zehnter.

Gestern, 19:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1
4
Abpfiff

Mit einem 4:1-Auswärtssieg beim SSV Havelwinkel Warnau hat der FSV Barleben die Spielzeit beendet. Während die Barleber auf Rang acht ins Ziel einlaufen, muss der SSV Havelwinkel Warnau mit 19 Punkten aus 30 Partien den Gang in die Landesliga antreten.

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
0
2
Abpfiff

Nach neun Jahren in der Verbandsliga hat es für die SG Rot-Weiß Thalheim zum Abschied keine Punkte mehr gegeben. Mit 0:2 unterlag das Schlusslicht im letzten Saisonspiel dem VfB Merseburg.