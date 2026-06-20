Hattrick entscheidet Duell um Silber, keine Siege zum Abschied

– Foto: Axel Winkler

Der SV Dessau 05 beendet die Saison 2025/26 als Vizemeister. Oberliga-Aufsteiger SSC Weißenfels verabschiedet sich mit einem Remis aus der Liga. Und die Absteiger SSV Havelwinkel Warnau und SG Rot-Weiß Thalheim können zum Abschluss der Saison nicht noch einmal punkten. Das war das Saisonfinale in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

Der SV Dessau 05 hat das abschließende Duell um die Vizemeisterschaft gewonnen: Mit einem 3:0-Erfolg beim drittplatzierten BSV Halle-Ammendorf verteidigte die Elf von Dimitrios Mitsis den Silberrang. Matchwinner war einmal mehr Elia Friebe. Der Torjäger der Dessauer schnürte einen lupenreinen Hattrick im ersten Durchgang und holte mit großem Vorsprung die Torjägerkanone der Verbandsliga.

Mit einem Remis hat sich der SSC Weißenfels aus der Verbandsliga verabschiedet. Zu Gast beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen gab es am Freitag ein 1:1-Unentschieden für den Landesmeister. Tim Lehmann hatte den Oberliga-Aufsteiger zunächst in Führung gebracht, doch Vyacheslav Potapenko egalisierte für die Hausherren mit einem Elfmeter.

Der SV Blau-Weiß Zorbau hat die Saison mit einer Siegesserie beendet. Mit dem abschließenden 3:2-Erfolg gegen den SV Westerhausen gelang der Mannschaft von Rüdiger Hoppe am Freitagabend der fünfte Sieg in Folge.

Zum Saisonabschluss hat der SV Fortuna Magdeburg noch einmal die drei Punkte daheim behalten. 3:1 hieß es am Ende gegen den SV Blau-Weiß Dölau.

Ohne Sieger endete am Freitagabend das Duell zwischen dem SC Bernburg und dem VfB Sangerhausen. Mit 2:2-Punkteteilung war für die Gäste aus der Rosenstadt erst das vierte Remis - kein Verbandsligist hatte weniger.

Aufregend verlief das Saisonfinale zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem Haldensleber SC. Nach insgesamt sieben Treffern entführte der HSC mit einem 4:3-Erfolg die drei Punkte aus Mansfeld-Südharz. So beenden die Haldensleber die Saison auf Rang neun, Aufsteiger Emseloh wird Zehnter.

Mit einem 4:1-Auswärtssieg beim SSV Havelwinkel Warnau hat der FSV Barleben die Spielzeit beendet. Während die Barleber auf Rang acht ins Ziel einlaufen, muss der SSV Havelwinkel Warnau mit 19 Punkten aus 30 Partien den Gang in die Landesliga antreten.

Nach neun Jahren in der Verbandsliga hat es für die SG Rot-Weiß Thalheim zum Abschied keine Punkte mehr gegeben. Mit 0:2 unterlag das Schlusslicht im letzten Saisonspiel dem VfB Merseburg.