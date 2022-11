Hattrick durch Rauner – SC Staig siegt überlegen auf der Alb

Zum Abschluss des Jahres 2022 gewann unsere Bezirksliga-Elf absolut verdient beim FC Neenstetten. Mit einem 3:0 in der Auswärtsaufgabe festigte das Team von Tim Hille den 2. Platz der Liga und geht wohlverdient sowie komplett zufrieden in die Winterpause. Bereits in der 1. Hälfte ließ unser Team schon mehrere Chancen liegen, spielte überlegen und dominierte das Geschehen. Einzig der Treffer wollte partout nicht fallen. Selbst beste Einschussmöglichkeiten bleiben ungenutzt und das zur Halbzeit die Null auf der Gästeseite stand, war sehr glücklich für die Hausherren und gänzlich verwunderlich. Wohlgemerkt, die Hausherren traf es bereits schon früh knüppeldick mit Verletzungen, als der Torhüter das Feld verlassen musste und zwei weitere Wechsel bis zur Halbzeit notwendig waren. Allen Verletzten bleibt eine gute und rasche Genesung von Seiten des SCS zu wünschen. Im 2. Durchgang ging das Chancenspektakel der Hille-Elf weiter und laut Ticker es Chancen für drei Spiele gab. Ein Einsehen mit dem Staiger Anhang hatte in der 55. Minute nun Julian Rauner, der endlich die Führung erzielte. Er stand wiederum goldrichtig und schob zur höchst verdienten Führung ein. Unsere Jungs spielten einen wunderbaren Fußball auf dem schwierigen Geläuf und einzig die Chancenverwertung war unglaublich. Es blieb unserem Goalgetter Julian Rauner vergönnt schlussendlich auf ein standesgemäßes Ergebnis zu stellen: Er wurde jeweils zweimal (78./86.) super in den Lauf bedient und vollendete äußerst humorlos in dem er den Keeper mit seinem Tempo „links liegen ließ“ und zum Hattrick für ihn und unsere Farben einschob, was gleichbedeutend mit dem 3:0-Endstand war. Somit endete eine überragende und begeisternde Vorrunde unserer Bezirksliga-Mannschaft. Kompliment für das Geleistete und nun freut Euch auf die Winterpause, knüpfte im Neuen Jahr da an, wo ihr aufgehört habt. Was am Schluss der Saison steht, darüber lassen wir uns alle gerne überraschen.