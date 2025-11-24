Hattrick binnen sechs Minuten: Sandersdorf feiert einen Debütanten

Nach der Sandersdorfer Pausenführung durch Erik Exner (21.) drehte Ihbe zum Start des zweiten Durchgangs so richtig auf. Zwischen der 49. und 54. Minute schnürte der Neuzugang einen lupenreinen Hattrick für die Unioner und wies dabei seine große Qualität nach. Für den Schlusspunkt eines rundum gelungen Nachmittags sorgte schließlich Samyr Farkas - nach Ihbe-Vorarbeit (74.). Zum Spielerprofil:

>> Marius Ihbe

Dass der Offensivmann das Potenzial hat, ein Unterschiedsspieler bei Union zu sein, erkannten die Verantwortlichen schon bei seinem Probetraining im Sommer. Allerdings verletzte sich Ihbe, der zuvor für den SV Lichtenberg 47 und den FC Hertha Zehlendorf bereits in der Regionalliga spielte, in der Vorbereitung. Nun ist der ehemalige Junior von RB Leipzig und Union Berlin wieder fit - ganz offensichtlich. Und die Sandersdorfer dürfen sich über eine neue Waffe in der Offensiv freuen.

