Hattrick auf dem Weg zum Titel! Leslie Assfalg ist Spielerin der Woche

Leslie-Ann Assfalg vom TSV Grafenau ist Spielerin der Woche. Warum? Ganz einfach! Weil sie beim 4:0 gegen die SpVgg Leidringen drei Tore gemacht hat und der TSV der Meisterschaft somit einen Schritt näher steht. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ivy bildet "Les", wie sie von ihren Teamkolleginnen genannt wird, das Staubsauger-Duo im zentralen Mittelfeld. Eigentlich ist ihr rechter Fuß der stärkere, doch zur Zeit trifft sie öfter mit links. Heute ist sie bei FuPa im Interview und erzählt von ihrer Glanzleistung vom vergangenen Wochenende.

FuPa: Ein stattlicher 4:0 Heimsieg war das Ergebnis des letzten Wochenendes. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? War es auch auf dem Platz so eindeutig wie im Ergebnis?

Assfalg: Das Spiel war aus unserer Sicht wirklich sehr gelungen. Wir haben ruhig aufgebaut, den Ball gut laufen lassen und uns viele Chancen erspielt – leider nicht alle genutzt. Auch wenn das Ergebnis schon deutlich ist, hätte es aus meiner Sicht sogar noch höher ausfallen können.

FuPa: Mit drei Treffern warst du wesentlich am Sieg beteiligt. Wie fühlt sich das an? Hast du ein Lieblingstor aus diesen drei?

Assfalg: Tore zu schießen ist natürlich immer schön, aber das Beste ist, wenn es am Ende auch mit einem Sieg belohnt wird. Mein Lieblingstor war definitiv das erste – ein Volleyschuss aus etwa 40 Metern direkt in den rechten Winkel. Es war nicht nur technisch besonders, sondern hat uns auch die nötige Leichtigkeit für den weiteren Spielverlauf gegeben, nachdem wir zuvor einige Chancen ungenutzt gelassen hatten.

FuPa: Vier Spieltage vor Schluss steht ihr auf Tabellenplatz Eins. Was gilt jetzt in den nächsten Wochen, um diese Position beizubehalten? Wo sind vielleicht die Schwierigkeiten?

Assfalg: Jetzt beginnt die entscheidende Phase. Als Tabellenführer ist man immer das Team, das geschlagen werden will – entsprechend motiviert gehen die Gegner in die Spiele. Wenn wir jedoch weiter so fokussiert und geschlossen auftreten wie zuletzt und unsere Chancen besser nutzen, bin ich zuversichtlich, dass wir sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal bis Ende Mai holen können.

FuPa: Du bist in den letzten Jahren ordentlich rumgekommen, drei verschiedene Teams in den letzten fünf Jahren. Warum bist du jetzt wieder beim TSV Grafenau und wie gefällt dir die bisherige Saison im neuen Team?

Assfalg: Vor meinem Wechsel nach Herrenberg war ich bereits Teil der Spielgemeinschaft und habe mit vielen Spielerinnen schon in der Jugend und im Frauenbereich in Sindelfingen zusammengespielt. Nach meiner Zeit in Herrenberg habe ich bewusst eine Pause eingelegt, um mich auf mein Masterstudium und den Berufseinstieg zu konzentrieren. Doch mir hat der sportliche Ausgleich einfach gefehlt. Ich habe dann Nina (Trainerin) gefragt, ob ich wieder ins Training einsteigen kann – und ehe ich mich versah, war ich mitten in der Saison wieder dabei. Das Team ist ein bunter, unglaublich lustiger Haufen, bei dem ich mich vom ersten Moment an wohlgefühlt habe. Ich komme super gerne ins Training! Auch abseits des Platzes wird hier viel geboten – von Turnieren wie dem Elfmeter- oder Beerpongturnier über Après-Ski-Partys bis hin zur Beteiligung an Veranstaltungen wie dem Vatertagsmarkt oder Weihnachtsmarkt. Kurz gesagt: Der TSV Grafenau ist für mich nicht nur ein Verein, sondern ein Stück Heimat geworden.