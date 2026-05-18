Hattenheimer Hartplatzhelden im dritten Anlauf eins rauf

Die Vorfreude auf die Kreisoberliga ist nun riesig, die Zielsetzung realistisch. „Klassenerhalt, da gibt es keine Diskussionen. Gerade unsere Heimstärke sollte die Möglichkeit bieten, ein paar Punkte einzufahren“, sagt Dennis Merten. Wenn es sein Part bei Eintracht Frankfurt als Co-Trainer der U21 unter Dennis Schmitt zeitlich erlaubt und ferner die Gesundheit mitspielt, will er so oft wie möglich noch selbst die Schuhe schnüren. Bis auf ganz wenige Spieler, die ans Aufhören oder Kürzertreten denken, bleibt die Kader beisammen. Externe Neue werden allenfalls in ganz begrenzter Zahl dazugekommen. Ein Erfahrener und ein torgefährlicher Offensivmann, das könnten Optionen werden, deutet Dennis Merten an.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: