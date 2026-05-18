Hattenheimer Hartplatzhelden im dritten Anlauf eins rauf

Hattenheim. Das war definitiv ein vorzeitig besiegelter Aufstieg der ungewöhnlichen Art. 2024 waren die A-Liga-Fußballer des SSV Hattenheim in der Relegation am SV Presberg gescheitert, 2025 am FC Kiedrich - jetzt schien sich der Reli-Hattrick des aktuellen Zweiten hinter dem designierten Meister SV Johannisberg anzubahnen. Doch es kam anders. Durch den freiwilligen Abstieg der Kreisoberligisten TGSV Holzhausen und SG Heftrich/Niederseelbach sowie die künftige Spielgemeinschaft Beuerbach/Wallrabenstein entfällt in diesem Jahr die Relegation zur Kreisoberliga. Der A-Liga-Vize geht direkt mit rauf - was im SSV-Lager am Sonntag nach dem 8:0 über die gerettete Elf von Türk Spor Bad Schwalbach gebührend gefeiert wurde.
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„Aller guten Dinge sind drei“, strahlte Dennis Merten, der in der fairen Partie vierfach traf. Sebastian Bergmann (2), Dominik Vollrath und Arvin Hatamian besorgten den Rest, ehe sich bei den Hattenheimer Hartplatzhelden die Jubelventile öffneten. Das Frischgezapfte floss in Strömen, später ging es in der Kabine noch weiter. Wo doch Club und Team eine verschworene Gemeinschaft bilden. „Das macht den Verein aus“, streicht Dennis Merten heraus, der hinter den Kulissen viele Weichen stellt. Während sein Bruder Christoph (19 Tore/20 Vorlagen) im zentralen Mittelfeld der Taktgeber ist und als Kapitän vorangeht. Doch beim SSV ist eindeutig die Mannschaft der Star. Da passt es bestens ins Bild, dass Trainer Patrik Simon, der sich als Glücksgriff erwiesen hat, mit dem spielenden „Co“ Arvin Hatamian, ein Tandem bildet, das auf gleicher Wellenlänge funkt.
Die Vorfreude auf die Kreisoberliga ist nun riesig, die Zielsetzung realistisch. „Klassenerhalt, da gibt es keine Diskussionen. Gerade unsere Heimstärke sollte die Möglichkeit bieten, ein paar Punkte einzufahren“, sagt Dennis Merten. Wenn es sein Part bei Eintracht Frankfurt als Co-Trainer der U21 unter Dennis Schmitt zeitlich erlaubt und ferner die Gesundheit mitspielt, will er so oft wie möglich noch selbst die Schuhe schnüren. Bis auf ganz wenige Spieler, die ans Aufhören oder Kürzertreten denken, bleibt die Kader beisammen. Externe Neue werden allenfalls in ganz begrenzter Zahl dazugekommen. Ein Erfahrener und ein torgefährlicher Offensivmann, das könnten Optionen werden, deutet Dennis Merten an.
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