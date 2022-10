Hattendorfs Mirko Trebert (links, hier gegen die SGAES) flog im Hinspiel bei der FSG Wettenberg vom Platz. Im Rückspiel am Mittwoch steht er seinem Team wieder zur Verfügung. Archivfoto: Luca Raab

Hattendorf will endlich wieder siegen Teaser KOL GI SÜD: +++ Nach dem Debakel in Leihgestern zeigte Fußball-Kreisoberligist Hattendorf zuletzt eine klare "Reaktion". Im Nachholspiel gegen Wettenberg sollen jetzt auch Punkte her +++

HATTENDORF - Noch am Anfang von gleich zwei "englischen Wochen" am Stück steht der SV Hattendorf in der Fußball-Kreisoberliga Süd. Immerhin konnte das Team von Trainer Hanifi Ögretman seine Niederlagenserie zuletzt beenden und Klein-Linden beim 2:2 ein Remis abtrotzen. Ob des derzeitigen Neun-Punkte-Rückstandes auf die Nichtabstiegsplätze helfen demnächst aber wohl nur noch Siege, den Anfang wollen die Alsfelder am Mittwochabend (19.30 Uhr) machen. Dann gastiert Gruppenliga-Absteiger FSG Wettenberg bereits zum Rückspiel an der Zollhausstraße, an das Hinspiel hat der SVH allerdings ganz schlechte Erinnerungen.