Hattendorf spielt auch am Mittwoch nicht Teaser KOL GI SÜD: +++ Nach der Absage gegen den Kurdischen FC findet auch das nächste Fußball-Kreisoberliga-Heimpiel des SV Hattendorf nicht statt. Dafür rollt in Brauerschwend und Eudorf der Ball +++

ALSFELD - Das für Mittwochabend angesetzte Heimspiel des SV Hattendorf in der Fußball-Kreisoberliga gegen die FSG Wettenberg findet nicht statt. Die Partie wurde kurzfristig verlegt, soll am Mittwoch, 16. Oktober, nachgeholt werden. Anstoß ist dann um 19.30 Uhr. Zudem wurde das am Sonntag ausgefallene Meisterschaftsspiel der Hattendorfer gegen den Kurdischen FC Gießen neu terminiert. Nachholtermin ist Mittwoch, 26. Oktober, 20 Uhr. Wegen der Absage dieser Partie gab es "hinter den Kulissen" einige Unstimmigkeiten. Der Kurdischer FC zweifelte die Absage an. Der Trainer der Gießener war am Sonntag extra nach Hattendorf gefahren, um sich vor Ort den Platz anzusehen. Er fertigte mehrere Fotos an und wollte umgehend das Sportgericht einschalten.