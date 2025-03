„Hatten uns mehr erhofft“ – Duell auf Augenhöhe zwischen Hofstetten und Peiting II

In der Tabelle standen sie zuletzt punktgleich nebeneinander, und das Hinspiel endete mit einem Remis. Der TSV Peiting II und der FC Hofstetten befinden sich in dieser Saison in der Kreisklasse 4 absolut auf Augenhöhe. Daran änderte auch der zweite Vergleich nichts. In Peiting trennten sich die beiden Teams, wie schon Anfang November in Hofstetten, mit einem 2:2.

„Wir hatten uns natürlich mehr erhofft, aber letztlich ist das ein gerechtes Ergebnis“, urteilte Peitings Coach Eduard Stober nach dem inzwischen jeweils fünften Unentschieden für die Mannschaften in dieser Spielzeit. Das Ergebnis lässt die beiden Teams im Kampf um den Klassenerhalt auf der Stelle treten. „Das Spiel war ausgeglichen, auch bei den Torchancen“, resümierte Stober, wobei die beiden Kontrahenten vor allem in der ersten Hälfte viele gute Möglichkeiten vergaben. Bei den Hausherren vergaben Andreas Huber (11.) und Max Multerer (34.) die besten Gelegenheiten zur Führung.