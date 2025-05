»Hatten nicht die Qualität, in der Liga zu bleiben«

Victor Kleinhenz (Cheftrainer Schweinfurt 05)"Unfassbar, was der Verein in den letzten Monaten geleistet hat. Man hat schon gemerkt, dass uns in der Rückrunde so ein wenig die Leichtigkeit gefehlt hat. Die Begeisterung im Umfeld, die uns in der Hinrunde getragen hat, ist uns in der Rückrunde ein wenig im Weg gestanden. Die Jungs haben die Last einer ganzen Region, ihrer Freunde, Verwandten und Schwiegermütter getragen. Dem haben die Jungs standgehalten und das macht mich unheimlich stolz."