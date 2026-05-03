 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Hatten mehr Biss“: VSV-Frauen arbeiten sich aus dem Tabellenkeller

Apensen feiert Last-Minute-Ausgleich - A/O zahlt Lehrgeld

von Tageblatt · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rolf Schmietow

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Frauen Landesliga
Fr.-Oberliga NS West
Westerholz
Ahlerstedt/O II
TSV Apensen

Drei Punkte für den Klassenerhalt: Die VSV Hedendorf/Neukloster präsentieren sich in der Fußball-Landesliga der Frauen derzeit in guter Form.

Do., 30.04.2026, 19:45 Uhr
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
0
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Abpfiff

Die Landesliga-Fußballerinnen der VSV Hedendorf/Neukloster feiern innerhalb von nur vier Tagen den zweiten wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Beim VSK Osterholz-Scharmbeck gewann das Team mit 1:0.

„Die Mädels haben eine Top-Leistung abgerufen“, freut sich Trainerin Alina Schuldt. Die Begegnung bot beiden Duellanten nur wenige Tormöglichkeiten, sodass am Ende ein Eigentor die Partie entschied. „Es war zwar ein enges Spiel, aber wir hatten mehr Biss, haben fast jeden zweiten Ball gewonnen und gehen daher als verdienter Sieger vom Platz.“

Tor: 0:1 (35., ET) Meyer.

Heute, 12:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen II
4
0
Abpfiff

Zunächst hatte A/O noch Probleme mit dem gegnerischen Umschaltspiel, Dreierpackerin Romina Riwny bescherte A/O aber einen entspannten Nachmittag.

Leonie Ratje wurde in ihrem letzten Heimspiel mit Applaus verabschiedet (mehr am Dienstag im TAGEBLATT und bei TAGEBLATT-online). „Heute hat wirklich endlich mal alles zusammengepasst“, jubelt Trainer Benjamin Saul.

Tore: 1:0 (8.) und 2:0 (19.) beide Riwny, 3:0 (30.) Höper, 4:0 (61.) Riwny.

Gestern, 16:30 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
MTV Jeddingen
MTV JeddingenJeddingen
1
1
Abpfiff

Der Tabellenführer rannte im Topspiel lange einem Rückstand hinterher, kam durch das 17. Saisontor von Jana Drechsel aber zu einem späten Ausgleich. „Beide Mannschaften sind an ihre Grenzen gegangen“, resümierte Trainer Harald Zerwas.

Tore: 0:1 (17.) Rosebrock-Heemsoth, 1:1 (90.+6) J. Drechsel.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
3
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Abpfiff

Während die Eintracht auf die Fehler ihrer Gäste lauerten, zahlte A/O dafür Lehrgeld. „Eigentlich hätten wir den Gegner das Spiel machen lassen müssen“, sagt Trainer Joachim Höft.

Tore: 1:0 (26.) Kucklick, 2:0 (72.) Marckmann, 3:0 (77.) Kucklick.