Hatten mehr Biss“: VSV-Frauen arbeiten sich aus dem Tabellenkeller

– Foto: Rolf Schmietow

Drei Punkte für den Klassenerhalt: Die VSV Hedendorf/Neukloster präsentieren sich in der Fußball-Landesliga der Frauen derzeit in guter Form.

Die Landesliga-Fußballerinnen der VSV Hedendorf/Neukloster feiern innerhalb von nur vier Tagen den zweiten wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Beim VSK Osterholz-Scharmbeck gewann das Team mit 1:0.

„Die Mädels haben eine Top-Leistung abgerufen“, freut sich Trainerin Alina Schuldt. Die Begegnung bot beiden Duellanten nur wenige Tormöglichkeiten, sodass am Ende ein Eigentor die Partie entschied. „Es war zwar ein enges Spiel, aber wir hatten mehr Biss, haben fast jeden zweiten Ball gewonnen und gehen daher als verdienter Sieger vom Platz.“