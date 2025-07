"Hatten eine starke 13-Spiele-Serie"

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Der FC Obergrombach. Diese junge Mannschaft hat sich letzte Saison schon sehr stabil gezeigt und stand zurecht am Ende auf dem zweiten Tabellenplatz. Es ist davon auszugehen, dass auch sie noch einen Schritt weitergehen und damit werden sie Favorit um den Aufstieg.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ein wenig. Es scheint, dass wieder mehr Leute sonntags zum Zuschauen auf den Amateurplatz kommen. Das liegt sicherlich aber auch daran, dass sich keiner mehr ein SKY oder DAZN Abo leisten kann, geschweige denn beide, die man für alle Spiele bräuchte. Und zusammen mit den Emotionen, die nur im Stadion oder auf dem Fußballplatz so zu erleben sind, ist der Amateurfußball eine überzeugende Alternative

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Nein, noch nicht. Die Entwicklung ist wieder besser und die starke negative Delle scheint überwunden. Aber es fehlt noch immer einiges zu den Top3-Nationen um Spanien und Frankreich, wie man erst in der Nations League wieder gesehen hat. Und die U21 bringt seit Jahren solch gute Ergebnisse in den Turnieren, aber trotzdem schaffen es nur wenige dieser Talente in die A-Mannschaft. Diese müssen wir erstmal richtig einbauen. Und dann um das Top-Niveau wieder zu erreichen, müssen die deutschen Tugenden um Disziplin und Mannschaftsgefüge noch stärker wieder gefördert werden. Unser Problem ist nämlich nicht der Angriff, jeder will wie Messi oder jetzt Musiala, Yamal sein. Es fehlt an Spielern, die mal wieder richtig verteidigen wollen und geil darauf sind, genau diese Spieler zu nerven und zu stoppen. Erst, wenn wir das wieder haben, können wir die Lücke nach oben schließen.