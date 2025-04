"Hatten ein Luxusproblem": Ismaning zittert erneut im Abstiegskampf

Die SpVgg Unterhaching II wurde auf dem eigenen Platz mit 0:6 abgeschossen von Heimstetten und die Folge war mit dem 3:2 in Ismaning eine Trotzreaktion. Danach vernichtete Heimstetten Türkspor Augsburg mit 7:1 und nun bekommt Ismaning wieder so ein angeschossenes Kaninchen vorgesetzt. FCI-Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi weiß nicht wirklich, was ihn im Schwabenland erwartet. „Das wird dort bestimmt nicht einfach“, mutmaßt der Trainer. Türkspor hat bei fünf Punkten Abstand zur Relegation und der Megaklatsche aus der Vorwoche so richtig Dampf auf dem Kessel. Schönen Dank nach Heimstetten.

Ismanings Trainer möchte nicht von einem richtungweisenden Spiel reden. Vielmehr sein es „eins von sehr wichtigen Spielen“ bei drei Zählern Abstand zur Relegationszone und der Option, die zwei Punkte entfernten Türken mit einem Sieg überholen zu können. „Wir hatten mit einem komfortablen Abstand nach unten in der Winterpause ein Luxusproblem“, erinnert Muriqi und nach der Haching-Niederlage bleibt die Erkenntnis, dass man selber schuld ist, an dem Zittern zum Saisonfinale. Mittlerweile belohnen sich die Ismaninger auch mit Toren für einen Aufwand und in der Vorwoche hätte die 2:0-Führung einfach zum Sieg reichen müssen.

Das Heimspiel gegen Unterhaching brachte trotz der Niederlage zwei Sieger hervor mit Serhii Shcherbyna und Adam Zouaidi. Beide Offensivspieler nutzten ihre Chancen in der Startelf und belohnten sich mit Toren. Bei ihnen ist damit klar, dass sie auch in Augsburg von Beginn an ran dürfen.