„Hatten alles im Griff“: BC Attaching stürzt den Spitzenreiter Feldmoching Mehmedovic-Elf gewinnt überraschend

Mehmedovic musste seine Startelf wieder einmal umkrempeln. Auf die Ausfälle von Mathias Staudigl, Patrick Huljina und Imouroine Ouro-Agouda reagierte der 41 Jahre alte Coach mit einer Systemumstellung. Anstatt seines bevorzugten 4-2-3-1-Systems ließ er im 4-4-2 spielen, mit Maximilian Tessner und Didier Nguelefack im Angriff. Und damit schienen die Gäste sich selbst weniger zu überraschen als den Gegner: Die technisch überlegenen Feldmochinger fanden jedenfalls keine Lösungen. Hans Gamperl im BCA-Tor konnte sich auf seine gut gestaffelte Defensive verlassen. Und vorne blitzte in der 36. Minute die Klasse von Nguelefack auf: Der Stürmer wurde per Freistoß in Szene gesetzt, spielte dann einen Verteidiger aus und beförderte den Ball via Innenpfosten ins Netz.

BC Attaching: Konsequente Verteidigung - und 2:0 in der 72. Minute