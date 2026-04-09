„Hatte Trainingsspielcharakter“ – Garmisch siegt im Pokal Verbandspokal mit Reservisten von Oliver Rabuser · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Tor des Tages: Momo Ndiaye schiebt nach vier Minuten zur 1:0-Führung ein. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen gewinnt gegen Grünwald mit 1:0. Doch die Partie hatte eher Trainingsspielcharakter für beide Mannschaften.

Ein früher Treffer von Momo Ndiaye hat das Nachholspiel der zweiten Runde im Verbandspokal zugunsten des 1. FC Garmisch-Partenkirchen entschieden. Wobei ein Blick auf die Aufstellungen schnell klarmachte, wie viel Bedeutung die Partie für die beiden Landesligisten hatte. Gegner TSV Grünwald schickte vorsorglich gleich die komplette zweite Garde, aber auch beim FC war Rotation Trumpf. So verwunderte die Analyse von Stefan Schwinghammer nicht: „Hatte eher Trainingsspielcharakter.“ Dennoch nahmen die Fußballer beim 1:0-Erfolg einiges Positives mit. Seit vier Spielen sind die Werdenfelser ungeschlagen und haben in dieser Saison kein weiteres Pokalspiel mehr vor der Brust. Zuvorderst ist das zweite Kriterium dem 1. FC-Coach wichtig. Denn sein Team knüpft nahtlos an die nächsten englischen Wochen an. Am Samstag steht die schwere Partie gegen Tabellenführer Wasserburg an. Nächsten Dienstag (19.45 Uhr) wird die ausgefallene Begegnung gegen den FC Schwabing nachgeholt, am Freitag müssen die Fußballer dann schon wieder nach Traunstein. Und weil das nicht reicht, geht es ohne Verzug mit dem Derby in Murnau und dem bedeutsamen Heimspiel gegen Dornach weiter. Wer braucht da also schon den Pokal? So sahen das am Dienstag auch die Gäste aus Grünwald. Weder der anwesende Coach noch die angereiste Belegschaft hatten Schnittmengen mit dem alltäglichen Kader des aktuell Fünften der Landesliga Südost.