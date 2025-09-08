„Hatte nie Zweifel, wer dieses Spiel gewinnt“: Geretsried II siegt in Burggen

Burggen/Bernbeuren – Mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg im Gepäck trat die U23 des TuS Geretsried am Sonntag die Heimreise vom Match beim TSV Burggen/Bernbeuren an. Die Gäste fanden gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gut ins Spiel, hatten von Anfang an viel Ballbesitz. „Aber es dauerte wieder zu lange, bis wir das erste Tor erzielt haben“, monierte TuS II-Coach Lukas Haustein. Frühe Gelegenheiten verpassten Niko Karpouzidis und Christoph Klein, die beide am Tor vorbei zielten.

Erst in der 27. Minute konnte der Bann gebrochen werden: Einen Pass von Niko Karpouzidis ins Zentrum fälschte ein Mittelfeldspieler der Gastgeber in den Lauf von Klein ab, der den Ball mitnahm und zur 1:0-Führung vollendete. „Das war wichtig, dass wir uns in dem Moment belohnen, wir hatten deutlich mehr vom Spiel“, merkte Lukas Haustein an. Zehn Minuten später: Ein Flanke landete bei Klein, der per Kopfball an TSV-Torhüter Wolfgang Meyer scheiterte – Fabio Pech stand jedoch genau richtig und staubte zum 2:0 ab.

Die erste Phase nach dem Seitenwechsel gehörte den Gastgebern. Nach einer knappen Stunde Spielzeit hatte die TuS-Reserve Glück, dass ein TSV-Angreifer einen Kopfball genau in die Arme von Torhüter Sebastian Untch platzierte. „Wenn ihnen da der Anschlusstreffer gelingt, wer weiß was passiert wäre“, so Coach Haustein. In der 66. Minute holte Johannes Birk mit einer Beinschere Taso Karpouzidis von den Beinen, was eine Zeitstrafe nach sich zog. Davon waren erst drei Minuten waren abgelaufen, als Marc Thiess nach einem Standard den Ball aus dem Getümmel heraus zum 3:0 aus Geretsrieder Sicht über die Linie schob. Einem weiteren vermeintlichen Treffer von Fabio Pech verweigerte der Unparteiische wegen Abseits die Anerkennung.