»Hatte nichts mit Fußball zu tun«: Schlicht nur 3:3 in Schnaittenbach

Schnaittenbachs Spielertrainer Ralph Egeter zum Spiel: „Das Spiel fand auf unserem B-Platz statt und so war von Anfang an klar, dass es ein Spiel wird, das ins Kämpferische geht. Ich glaube, darauf waren wir besser eingestellt als Schlicht. Im zweiten Nachschuss nach einem Freistoß sowie nach einem Rückpass aus 30 Metern kassierten wir das 0:1 und 0:2. Das war bitter und eigentlich nicht dem Spielverlauf gerecht, weil wir ganz gut in der Partie waren. In der Halbzeitpause habe ich den Jungs gesagt, dass wir nicht aufstecken und alles raushauen. Durch zwei Elfmeter glichen wir auf 2:2 aus. Wir waren gut im Spiel, haben es defensiv sehr gut gemacht. Nach einen Standard gingen wir durch ein Kopfballtor sogar 3:2 in Führung. Danach hatte Schlicht zwar einiges an Ballbesitz, aber weiterhin keine Torchancen. Schließlich bekam Artur Becker einen Eckball genau auf den Kopf und der Ball ging unglücklich ins eigene Tor. Ich glaube, wir waren einen Tick näher dran am Sieg, waren einen Tick bissiger und einen Tick besser auf den Platz eingestellt. Ein Dreier wäre natürlich super gewesen. Aber wir nehmen auch den Punkt mit und gehen positiv in die verbleibenden elf Spiele.“