„Hatte ich noch nie“: Türkgücü-Trainer Kayabunar hadert mit Stadionproblem

Besonders wurmen den Trainer die beiden Niederlagen am grünen Tisch. Gegen den 1. FC Schweinfurt und SV Wacker Burghausen steht eine 0:2-Niederlage auf dem Konto. Dabei konnte die Mannschaft sportlich nicht einmal auflaufen. „Der Nichtantritt hat sehr wehgetan“, räumt Kayabunar ein. „Das hatte ich in der Form noch nie.“ Dieses Jahr sei – selbst für Türkgücü-Verhältnisse – hart gewesen.

Aufwärtstrend in der Rückrunde: Türkgücü-Coach will nicht kampflos aufgeben

Kampflos aufgeben will Kayabunar trotz der scheinbar ausweglosen Situation nicht. Mit einem Derbysieg am Freitag will das Team den Druck auf die SpVgg Hankofen-Hailing erhöhen. Die Niederbayern stehen vier Punkte vor Türkgücü auf dem ersten Relegationsplatz. Wer tatsächlich in die Relegation kommt, hängt allerdings auch vom Urteil des Schiedsgerichts in der Causa TSV Schwaben Augsburg ab. Außerdem würde ein Abstieg der SpVgg Greuther Fürth in die 3. Liga Einfluss auf die Regionalliga nehmen. Dann müsste die zweite Mannschaft der Fürther absteigen.

Die möglichen Szenarien haben auf das Spiel am Freitag zunächst keinen Einfluss, betont Kayabunar. „Der Druck ist schon die gesamte Rückrunde groß“, sagt er. Der Trainer will den sportlichen Aufwärtstrend der Rückrunde nutzen. Dabei setzt er auf die Erfahrung seiner Mannschaft.

Bleibt Kayabunar bei Türkgücü? Trainer lässt Zukunftsfrage offen

Seine eigene Zukunft lässt Kayabunar indes offen. „Dazu will ich nichts sagen“, erklärt er. Nach der Saison sei genug Zeit, die Zukunft zu klären. Dem Trainer werden durchaus Ambitionen auf den Profifußball nachgesagt. Er habe – von der 3. Liga bis zur Insolvenz – mit dem Verein alles mitgemacht. „Egal, was passiert, ich werde Türkgücü München immer verbunden bleiben“, bekennt Kayabunar. „Ich bin im Verein groß geworden.“ (vfi)