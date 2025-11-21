„Hatte ich nicht erwartet“: Steingaden kassiert erste Saisonniederlage vor der Pause

Nach einer starken Hinrunde in der A-Klasse 8 geht der TSV Steingaden als Tabellenführer in die Winterpause und startet im März neu durch.

„Das war ein gebrauchter Tag, der tut natürlich schon weh“, gestand Menhart nach dem Ausrutscher, der die Gesamtbilanz beim TSV, der davor elf souveräne Siege und ein Unentschieden eingefahren hatte, etwas trübte. „Vor der Saison hätte ich die Platzierung natürlich sofort gekauft. Dass es so gut läuft, hatte ich nicht erwartet“, gestand Menhart, der die Steingadener erst in der Sommerpause übernommen hatte.

Steingaden – Zwölfmal in Folge blieb der TSV Steingaden ungeschlagen. Ausgerechnet im letzten Spiel des Jahres gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte stolperte der Tabellenführer der A-Klasse 8. Beim achtplatzierten SV Reichling kassierte das Team von Coach Andreas Menhart beim 1:2 die erste Saisonniederlage.

Sein Team dominierte die Liga über weite Strecken. Mit Ausnahme der Reichling-Partie und der Auftaktpartie gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch II, gegen den es lediglich einen 2:0-Sieg gab, erzielten die Steingadener in jedem Spiel mindestens drei Tore. „Wir haben auch gegen die direkte Konkurrenz deutlich gewonnen“, verwies Menhart auf das 6:1 beim Tabellendritten TSV Rott und das 5:0 gegen die auf Platz vier weilende SG Schönach. Mit 52 Toren stellt Steingaden die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga, und die zehn kassierten Teffer werden nur vom punktgleichen Tabellenzweiten TSV Schongau unterboten.

Gegen die Lechstädter, dem wohl härtesten Konkurrenten um den Titel, gab es noch kein Duell, da die für August vorgesehene Partie ins kommende Jahr verlegt wurde. Damit kommt es nach der Winterpause noch zweimal zum Spitzenspiel. Wobei Rott und Schönach mit vier beziehungsweise fünf Punkten Rückstand auf das Führungsduo auch noch Chancen auf die Meisterschaft haben.

Was sind die Gründe für den bisherigen Saisonverlauf? – Menhart erklärt

Einen einzigen Grund für die bisher so gute Saison bei den Steingadenern sieht Menhart nicht. Er zählt dafür mehrere Faktoren auf. So zum Beispiel hat sich seiner Ansicht nach die Qualität des Kaders deutlich verbessert. „Mit Andreas Neumeier, Tobias Hindelang, Sebastian Dürr und dem letztjährigen Trainer Peter Kreer haben wir gute neue Leute bekommen“, so Menhart. „Wir hatten auch nicht viele Verletzte“, ergänzt der TSV-Coach, der auch an der Einstellung und der Trainingsbeteiligung seiner Schützlinge nichts auszusetzen hatte. „Die Beteiligung war immer gut. Die Jungs haben super mitgezogen“, lobte Menhart sein Team, das auch die nötige Fitness aufwies, um am Ende noch Gas geben zu können.

„Wenn es läuft, gewinnt man auch mal schlechtere Spiele“, verwies Menhart zudem auf das Phänomen, dass die Mannschaften an der Tabellenspitze möglicherweise auch etwas mehr Spielglück haben als die im Tabellenkeller. Schließlich kam auch der Spaß nicht zu kurz. „Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend“, zog Menhart nach der Hinrunde unter dem Strich ein mehr als positives Fazit.

Nach aktuellem Stand wird sich in der Winterpause beim TSV bezüglich des Kaders nichts ändern. „Vielleicht kommen zwei Spieler aus einer langen Verletzung zurück“, rechnet Menhart im neuen Jahr sogar mit etwas mehr Quantität. Im Januar wird es dann bereits wieder mit Kraft- und Hallentraining losgehen. Im Februar stehen die ersten Trainingseinheiten im Freien auf dem Programm inklusive eines Trainingslagers am Gardasee.

Am 21. März beginnt für den TSV beim SC Böbing wieder die Punktejagd, an deren Ende möglichst der erste Platz stehen soll. „Das wird aber noch eine schwierige und spannende Angelegenheit, bei der auch der Kopf eine große Rolle spielen wird“, blickt Menhart voraus. „Jetzt freuen wir uns aber erst mal über die Pause“, so der TSV-Coach. Er blickt nun erst einmal ganz entspannt den fußballfreien Wochen entgegen.