„Hat was ausgelöst im Oberland“: 1. FC Garmisch-Partenkirchen trifft auf TSV Murnau

Das kleine Sticheln begann vorige Woche bei einer Geburtstagsfeier. Auf dem Fest zu Roman Trainers 25. traf sich die ganze Gang an ehemaligen und aktuellen Murnauern. Thomas Bauer, Tadeus Henn, Fabian Erhard, Phillip Mühlbauer und freilich auch Lucas Pfefferle, mittlerweile in Diensten des 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Murnau gegen Garmisch-Partenkirchen – das ist keine Erbfeindschaft mehr, sondern beinahe schon wie Raufen unter Brüdern. Die Vereine, die lange eine gesunde Ablehnung teilten, rücken näher zusammen. Auch, weil sie einander brauchen. Sie haben sich miteinander hochgezogen. Michael Adelwart vom TSV erinnert sich an den Wiederaufstieg des 1. FC in die Bezirksliga vor acht Jahren. „Alleine das hat was ausgelöst im Oberland“, weiß der Abteilungsleiter. In Murnau nahmen sie’s als Motivation, ihre Nachwuchsarbeit weiter zu intensivieren und dem Nachbarn mit dem großen Namen nachzufolgen. Die Wege, die sie beide wählten, gleichen sich nicht. Aber sie sind verwoben. Der 1. FC entschied sich, die in der ganzen Gegend verstreuten Oberland-Fußballer zusammenzuholen, der TSV, sie selbst auszubilden.

Wer über die beiden Landkreis-Clubs und ihren Emporstieg spricht, kommt um den Nachwuchs nicht herum. In den vergangenen Jahren entstand ein Kreislauf, der die Fußball-Landkarte verändert hat. An der Poschinger-Allee steht das Ausbildungszentrum Oberland. Es nimmt Spieler und gibt sie später wieder zurück. In Murnau sammeln sich Talente entlang der A95 sowie zwischen Peiting und Tölz. Auch aus Garmisch-Partenkirchen kommen einige Spieler. In manchem Jahrgang sogar recht viele. Im Umfeld des 1. FC gibt es ein paar, die gerne gegensteuern möchten. Aber Arne Albl, der Vorsitzende, sieht’s pragmatisch. „Jeder profitiert davon. Die Murnauer werden immer den Standortvorteil haben. Die kannst du gar nicht überholen, nicht mal, wenn du fünfmal so viel in den Nachwuchs reinpumpst. Da verrennt man sich in ein falsches Projekt“, findet der Clubchef. Seine Kritiker legen ihm das als Selbstaufgabe aus, seine Unterstützer als kluges, überlegtes Handeln.

Zur Wahrheit gehört, dass die Budgets der Oberland-Vereine begrenzt sind. In Murnau mag es ohne Geld im Männerbereich funktionieren. Aber auch nur, weil sämtliche Einnahmen in die Jugend fließen und ein Positiv-Narrischer an der Spitze steht, der seine Freizeit – wie einige seiner Mitstreiter – vollends mit dem Fußball verheiratet. Adelwart betont: „Das ist der einzige Grund, warum ich es mache: Weil ich den Sport liebe.“

TSV-Chef Michael Adelwart

Aber so leicht funktioniert das an den übrigen Standorten nicht. In Penzberg, Garmisch-Partenkirchen und nun auch Geretsried fließt ein beträchtlicher Teil in die Erste Mannschaft. Um diese Achse rotiert die moderne Fußballwelt. Albl sagt: „Es muss sich immer das ganze Rad drehen.“ Er meint damit: Wer sich Bezirksliga oder Landesliga leisten will, darf den Nachwuchs nicht vergessen, muss aber wohl finanzielle Abstriche machen. Ganz nach dem Motto: So viel wie möglich. „Wir versuchen, den Nachwuchs, so hoch es geht, zu pushen.“ Aktuell bedeutet das Maximum in der Jugend des 1. FC – aber auch bei den anderen größeren Clubs der Region – die Kreisliga. Mit meist mittelmäßigen Ergebnissen. Albl betont, dass sie sich nach Kräften um gute Trainer bemühen, aber man auch an das Material und die Lage denken müsse. „Wir sind die Oase.“ Wer nicht aus der direkten Umgebung kommt, kutschiert sein Kind nicht nach Garmisch-Partenkirchen.

Pfefferle hat das selbst erlebt. Er stammt aus Unterammergau, wechselte im Großfeld-Bereich nach Murnau, weil sich dort das Potenzial des Oberlands ballte. „Du hast einfach bessere Gegner“, sagt er. Deshalb sieht Albl auch kein Problem, wenn FC-Kinder im Nachwuchs zu den Drachen gehen. „Wenn er mit Abstand der Beste bei uns ist, wird er nicht gefordert. Da habe ich kein Bauchweh.“ Albl verweist auf höherklassige Vereine bis München hinein, denen es genauso geht. „Alle tun sich schwer.“ Im Oberland gibt es aber auch eine schweigende Fraktion, die die großen Clubs nicht so leicht davon kommen lässt. Die zu wenig Invest und Mühe bei der Nachwuchsarbeit beklagt.

Egal wie man darauf blickt, in den vergangenen zehn Jahren hat sich ein neues Oberland geformt, mit eigenen Naturgesetzen. Etwa, dass die Spieler, die sich in der Jugend auf Murnau zentrieren, danach verteilt werden. Die Großclubs des Oberlands haben es geschafft, attraktive Pakete zu schnüren im Männerbereich. Sie wirken anziehend auf viele Jungdrachen. Pfefferle berichtet von seinem ersten Besuch am Gröben. „Wo ich ins Stadion gegangen bin, dachte ich mir gleich: Geil, da will man spielen.“ Der 1. FC hat eine familiäre Atmosphäre erzeugt, das Image der protzigen Werdenfels-Schickeria abgelegt.

Außerdem haben sie beim TSV nicht Platz für jeden. Pfefferle gehörte zu denjenigen, die nicht regelmäßig zum Zug kamen vorige Saison. „Ich war sehr unzufrieden, hatte nicht mehr so den Spaß.“ Langsam haben sie in Murnau einen Punkt erreicht, der sich am besten mit einem Glas Wasser veranschaulichen lässt. Ist es einmal voll, läuft es über, wenn mehr hineingeschüttet wird. Die Masse, die ausläuft, breitet sich nun eben im Oberland aus. Beim 1. FC können sie damit bestens leben, findet Albl. „Murnau tut allem im Oberland gut.“