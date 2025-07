»Hat Spaß gemacht«: Ammerthal macht halbes Dutzend voll

Die DJK Ammerthal scheint keine Anlaufschwierigkeiten im neuen Terrain Landesliga Nordost zu haben. Sechs Punkte und Tabellenplatz 2 sind das Zwischenzeugnis nach zwei Spieltagen. Am Dienstagabend ließen die Spieler von Trainer Tobias Rösl wesentlich weniger Spannung aufkommen als beim Auftakt-1:0 gegen Weißenburg. Auswärts fertigte man den Vorjahressechsten ASV Weisendorf mit 6:2 (3:0) ab. Und das war auch in der Höhe verdient. Ein Doppelpack von Manuel Mutove brachte die DJK im ersten Durchgang auf die Gewinnerstraße, noch vor der Pause legte Dominik Haller vom Elfmeterpunkt das dritte Tor nach. Mit Wiederbeginn leisteten sich die Oberpfälzer eine kurze Schwächephase und kassierten ein Gegentor, berappelten sich aber rasch wieder. Fabio Pirner, Noah Pirner und Marcel Kaiser schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Ammerthals Trainer Tobias Rösl war einzig mit einer kurzen Phase nach dem Seitenwechsel nicht zufrieden. Sein Fazit zum Spiel: „Ein absoluter verdienter Sieg. Wir hatten das Spiel im Griff. In der ersten Halbzeit war das 3:0 etwas zu wenig, hier hätten wir bereits klarer führen können. Nach der Halbzeit haben wir zehn Minuten komplett geschlafen und dadurch wieder Chancen zugelassen, was total unnötig war. Dies haben wir aber wieder in den Griff bekommen und es ordentlich zu Ende gespielt.

Weisendorf-Coach Bernd Fuchsbauer kommentierte das Spiel so: „Ein auch in der Höhe verdienter Sieg für Ammerthal. In allen Belangen war der Gegner klar besser. Ammerthal hat gezeigt, wie man in der Spitze der Landesliga spielt. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Nach der Viertelstunde im zweiten Durchgang, als wir ein bisschen ranschnuppern durften, wenn der Ball reingeht, hat Ammerthal wieder eine Spur hochgeschaltet. Wir müssen uns schütteln und an unseren Baustellen arbeiten. Ich bin überzeugt, dass sich die Jungs da wieder rausziehen.“