„Hat sehr wehgetan“: SVP II trennt sich von Mohammed Essa vor Saisonfinale

Nach zehn Monaten war Schluss für Mohamed Essa als Trainer des Kreisklassisten SV Planegg-Krailling II. – Foto: Dagmar Rutt

„Wir waren mit der Gesamtentwicklung einfach nicht zufrieden. In Zukunft brauchen wir für unsere erste Mannschaft wieder einen stabilen Unterbau“, betont Woytalla. Der Zeitpunkt der Entlassung scheint auf den ersten Blick dennoch ungewöhnlich, schließlich hätte der SVP die letzten beiden Spiele bis Saisonende noch abwarten können. Gewisse Dynamiken vor dem Kreisklasse-Duell mit Tabellenführer SV Waldeck-Obermenzing II hätten allerdings das Fass zum Überlaufen gebracht, so Woytalla, weshalb er sich zu einer schnellen Reaktion gezwungen gesehen habe.

Eigentlich wollte sich Martin Woytalla mit den Fußballern des SV Planegg- Krailling voll und ganz auf die bevorstehende Relegation zur Landesliga konzentrieren. Am vergangenen Wochenende rückte für den Sportlichen Leiter jedoch plötzlich eine andere Thematik in den Vordergrund: Nur einen Tag vor dem vorletzten Saisonspiel entließ der SVP Mohamed Essa als Trainer der zweiten Herrenmannschaft (wir berichteten). Hauptgrund für die Entscheidung sei gewesen, dass der Coach über die gesamte Saison hinweg „keine wirkliche Lösung für anhaltende Personalprobleme“ gefunden habe, erklärt Woytalla im Merkur-Gespräch. Erst im vergangenen Sommer war Essa vom SV Sentilo Blumenau an die Würm gewechselt – nach rund zehn Monaten im Amt ist das Kapitel in der Kreisklasse für ihn beendet.

Wegen Spielermangels wollte Essa mit den Reserve-Fußballern am Sonntag nicht antreten, wie er selbst bestätigt. Der Sportliche Leiter habe dieses Vorgehen jedoch nicht einfach hinnehmen wollen: „Wenn ein Trainer ein Spiel einfach so absagen will, ohne darum zu kämpfen, zeigt es mir, dass wir einen neuen Impuls brauchen – vor allem, wenn mit einem anderen Trainer drei Spieler mehr im Kader stehen.“ Dabei beziehe er sich auf Spieler, die Essa im Saisonverlauf „aus unerklärlichen Gründen aussortiert“ habe, so Woytalla. Der Coach sei komplett überrascht und enttäuscht gewesen, als er ihm sein Aus telefonisch mitgeteilt habe – nicht die feine englische Art, wie der SVP-Verantwortliche selbst gesteht: „Normalerweise kläre ich solche Angelegenheiten im persönlichen Gespräch. Ein Treffen war so kurzfristig aber leider nicht möglich.“

Im Anschluss sei er ohne Weiteres aus der Chat-Gruppe der Mannschaft entfernt worden, berichtet Essa – einen gemeinsamen Abschied vom Team habe es nicht gegeben, ebenso habe sich von Vereinsseite niemand für seine Arbeit bedankt. „Die Art und Weise hat sehr wehgetan. Alles ist ein bisschen hinter meinem Rücken abgelaufen. Mir hat am Ende die Wertschätzung gefehlt“, moniert der Coach. Davon will Woytalla dagegen nichts wissen: „Damit braucht er mir nicht kommen, so ist der Lauf der Dinge. Solche Möglichkeiten wie hier wird er woanders wahrscheinlich nie mehr bekommen.“

Kader der Zweiten für neue Saison ungewiss – einige kündigen Abschied an

Fakt ist, dass Essa Planeggs Zweite in dieser Saison mit 23 Punkten aus 22 Spielen vor dem Abstieg aus der Kreisklasse bewahrte. Als das Team im Sommer aufgrund vieler Abgänge in Trümmern lag, lotste der neue Trainer zahlreiche ihm aus vorherigen Stationen bekannte Spieler ins Würmtal und legte auch im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt nach. „Ich habe Spieler gefunden und alles für den Erfolg gegeben“, sagt Essa. Die Trainingsbeteiligung litt dennoch massiv. Aufgrund zahlreicher Absagen in der Hinrunde musste der SVP nach Weihnachten die Einheiten der zweiten Mannschaft und der U19 zusammenlegen.

An dieser Stelle empfahl sich wohl U19-Trainer Kaan Karaduman – daraus macht Woytalla keinen Hehl: „Es gab schon länger den Gedanken, ihn zum Trainer der Zweiten zu machen. Er hat in der Rückrunde ja mehr oder weniger schon beide Mannschaften trainiert.“ Welcher Kader Karaduman kommende Saison zur Verfügung steht, ist nicht absehbar. Aus Solidarität zu seinem Trainer verkündete mit Torhüter Menchang Amos bereits ein Spieler seinen Abschied aus Planegg – weitere könnten folgen, schließlich pflegen einige ein Vertrauensverhältnis zu Essa. „Im Moment ist alles noch ein bisschen in der Schwebe“, sagt Woytalla. „Sollte die Erste in die Landesliga aufsteigen, erwarte ich aber einen großen Zulauf an jungen Spielern.“