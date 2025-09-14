Michel Silva Pereira (rechts) steuerte drei Tore zum Kantersieg des FC Amberg in Schirmitz bei. – Foto: Dagmar Nachtigall

»Hat mit Bezirksliga nichts zu tun«: Upo und FCA fulminant Bezirksliga Nord, der Sonntag: Schlusslicht Schirmitz erlebt daheim ein Debakel +++ Weiden-Ost souverän gegen Furth

Einen verrückten Sonntag erlebte die Bezirksliga Nord. In drei Partien fielen sage und schreibe 23 Tore. Dabei schossen die SpVgg Vohenstrauß und die SF Ursulapoppenricht den Vogel ab. Sie lieferten sich einen „Tag der offenen Tür“ (O-Ton von SpVgg-Coach Martin Schuster), an dessen Ende Upo mit 6:4 triumphierte. Derweil löste der FC Amberg seine Pflichtaufgabe gegen den Tabellennachzügler SpVgg Schirmitz souverän. Der bemitleidenswerte Aufsteiger ging daheim mit 1:7 baden. Wenig Mühe hatte auch der FC Weiden-Ost, der einen 4:1-Heimerfolg gegen den FC Furth im Wald verbuchte.



Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Die Ausnüchterung ist da. Ich hoffe, dass wir wieder nüchtern sind nach einem guten Saisonstart. Heute haben wir gezeigt, wie man in der Bezirksliga keine Chance hat zu bestehen. Es hat sehr wenig gepasst. Wir haben hochverdient verloren. Leider hat es bei uns quasi keine Abwehr gegeben; es war ein Tag der offenen Tür. Positiv war, dass wir zurückgekommen sind und 4:3 in Führung gegangen sind. Trotzdem: Wie wir heute agiert haben, das hat mit Bezirksliga nichts zu tun. Mit dieser Art und Weise, wir wir uns präsentiert haben, haben wir in der Liga nichts zu suchen. Jeder Spieler muss ins eigene Gewissen reingehen, dann kann es wieder funktionierten.“



Sven Seitz (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Ich denke, für die die Zuschauer war es ein extrem unterhaltsames Spiel. Für mich als Trainer bedeutet es wieder ein paar graue Haare mehr. Ein Spiel mit enormer Spannung. Ich muss meinen Jungs ein großes Kompliment aussprechen: Sie haben sich extrem an die Vorgaben gehalten und haben den Plan umgesetzt, aus Ballgewinnen schnell in die Tiefe kommen. Da hatten wir sehr viele gute Offensivaktionen und erzielten schöne Tore. Bloß müssen wir uns selbst an die Nase fassen, weil wir zu viele – einfach – Tore zugelassen haben. Es spricht für den Charakter der Jungs, dass sie einen 3:4-Rückstand nochmal in ein 6:4 umgedreht haben. Und sich für einen wirklich engagierten Auftritt belohnt haben, wo wir es phasenweise unnötig spannend gemacht haben. Wir sind zufrieden, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben.“









Fabian Hirmer (Trainer SpVgg Schirmitz): „Ein hochverdienter Sieg für Amberg.“









Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Ein verdienter Sieg aufgrund einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung. Bis auf fünf Minuten vor der Halbzeit, als wir ein wenig nachgelassen und den Anschlusstreffer bekommen haben, war es eine über 90 Minute konzentrierte Mannschaftsleistung. Aufgrund der immer noch angespannten Personalsituation ist das der Mannschaft hoch anzurechnen.“