»Hat keiner erwartet« - Bogen eiskalt in Luhe-Wildenau Der Sportclub muss im Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Mitte einen Rückschlag hinnehmen von Sophia Waas · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Florian Knauer (Nr. 9) setzt mit dem 0:3 den Schlusspunkt des heutigen Abends. – Foto: Charly Becherer

Im heimischen Michael-Höhbauer-Stadion unterliegt der amtierende Vizemeister dem TSV Bogen am Mittwochabend mit 0:3. Während die Gäste ihren dritten Sieg in Serie feiern, verpasst der SC Luhe-Wildenau die Chance, im Rennen um die Spitzenplätze Boden gutzumachen.



Unter Flutlicht rollte der Ball - und für die Oberpfälzer ging es um wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. Mit zwei Siegen im Rücken wollte der SC Luhe-Wildenau den Rückstand auf Rang zwei verkürzen. Am Ende stand jedoch eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen einen effizienten TSV Bogen. Unter Flutlicht rollte der Ball - und für die Oberpfälzer ging es um wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. Mit zwei Siegen im Rücken wollte der SC Luhe-Wildenau den Rückstand auf Rang zwei verkürzen. Am Ende stand jedoch eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen einen effizienten TSV Bogen. Die Gastgeber starteten engagiert und hatten zunächst mehr Spielanteile. Wirklich zwingend wurde sie jedoch selten. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte vergab Thomas Lorenz, der eine der wenigen klaren Chancen für die Hausherren liegen ließ.





Stattdessen schlugen die Gäste aus Bogen kurz vor der Pause zu – und das unter großem Protest der Heimelf. Nach einem robusten Zweikampf gegen Rechtsverteidiger Johannes Gradl auf Höhe des eigenen Strafraums blieb der Pfiff aus, der Ball wurde in den Strafraum gebracht und Patrick Fuchs nutzte die Situation eiskalt: Mit einem flachen Schuss ins lange Eck stellte er in der 41. Minute auf 0:1. Ein Treffer, der bei den Gastgebern für reichlich Diskussionen sorgte.



Nach dem Seitenwechsel verteidigte Bogen weiter konsequent und blieb in den Zweikämpfen präsent. In der 88. Minute sorgte Alexander Knipf mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit folgte dann der endgültige Nackenschlag: Florian Knauer versenkte in der 94. Minute einen Freistoß direkt zum 0:3-Endstand - etwas unglücklich für Keeper Daniel Hartnegg.



