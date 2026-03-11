Florian Knauer (Nr. 9) setzt mit dem 0:3 den Schlusspunkt des heutigen Abends. – Foto: Charly Becherer
»Hat keiner erwartet« - Bogen eiskalt in Luhe-Wildenau
Der Sportclub muss im Nachholspiel des 21. Spieltags der Landesliga Mitte einen Rückschlag hinnehmen
von Sophia Waas · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
Im heimischen Michael-Höhbauer-Stadion unterliegt der amtierende Vizemeister dem TSV Bogen am Mittwochabend mit 0:3. Während die Gäste ihren dritten Sieg in Serie feiern, verpasst der SC Luhe-Wildenau die Chance, im Rennen um die Spitzenplätze Boden gutzumachen.
Unter Flutlicht rollte der Ball - und für die Oberpfälzer ging es um wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. Mit zwei Siegen im Rücken wollte der SC Luhe-Wildenau den Rückstand auf Rang zwei verkürzen. Am Ende stand jedoch eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen einen effizienten TSV Bogen.
Die Gastgeber starteten engagiert und hatten zunächst mehr Spielanteile. Wirklich zwingend wurde sie jedoch selten. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte vergab Thomas Lorenz, der eine der wenigen klaren Chancen für die Hausherren liegen ließ.
Stattdessen schlugen die Gäste aus Bogen kurz vor der Pause zu – und das unter großem Protest der Heimelf. Nach einem robusten Zweikampf gegen Rechtsverteidiger Johannes Gradl auf Höhe des eigenen Strafraums blieb der Pfiff aus, der Ball wurde in den Strafraum gebracht und Patrick Fuchs nutzte die Situation eiskalt: Mit einem flachen Schuss ins lange Eck stellte er in der 41. Minute auf 0:1. Ein Treffer, der bei den Gastgebern für reichlich Diskussionen sorgte.
Nach dem Seitenwechsel verteidigte Bogen weiter konsequent und blieb in den Zweikämpfen präsent. In der 88. Minute sorgte Alexander Knipf mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit folgte dann der endgültige Nackenschlag: Florian Knauer versenkte in der 94. Minute einen Freistoß direkt zum 0:3-Endstand - etwas unglücklich für Keeper Daniel Hartnegg.
Nach sieben Minuten Nachspielzeit war dann Schluss.
Die Oberpfälzer verharren damit weiter auf Platz fünf der Tabelle. Ganz anders die Stimmung beim TSV Bogen: Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel setzen die Niederbayern ihren Lauf fort. Der Abstand zur Relegationszone wächst auf komfortable 14 Punkte, zudem verbessert sich das Team in der Tabelle von Rang 13 auf Platz 10.
Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen) nach dem Spiel: "Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft, das war eine richtig gute Leistung. Ich bin stolz auf die Jungs – jeder ist heute ans Limit gegangen. Wir haben im Vergleich zu den letzten beiden Spielen in der Startelf etwas gewechselt, aber jeder hat ein riesiges Spiel gemacht und war voll auf Anschlag. Das gilt auch für die Spieler, die reingekommen sind. Das war 100 Prozent Teamspirit, Einstellung und Mentalität. Am Anfang hatten wir vielleicht etwas Glück, da hätten wir durch einen Konter auch 0:1 hinten liegen können. Das haben wir aber überstanden. Danach waren wir richtig gut im Spiel, haben fast nichts zugelassen und sehr gut verteidigt. Wir sind immer wieder früh draufgegangen, das hat natürlich viel Kraft gekostet.
Deshalb ein großes Kompliment an die Mannschaft. Drei Spiele, drei Siege – das hat glaube ich keiner erwartet. Vorne haben wir unsere Chancen eiskalt genutzt und immer wieder gute Aktionen gehabt. Jetzt genießen wir erst einmal den Abend. Am Freitag machen wir ein kurzes Abschlusstraining und dann freuen wir uns auf Samstag, wenn unser erstes richtiges Heimspiel ansteht. Dann schauen wir auch, wie fit jeder ist, weil das Spiel heute viel Kraft gekostet hat. Insgesamt war das eine sehr gute Leistung von allen – von 1 bis 18. So kann es weitergehen."
Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt beiden Teams nicht. Bereits am kommenden Samstag (14. März) geht es weiter: Der TSV Bogen empfängt um 15 Uhr die SpVgg Lam, während der SC Luhe-Wildenau zeitgleich im heimischen Stadion den FC Tegernheim erwartet.