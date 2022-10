„Hat Ingolstadt am Leben gelassen“: Köllner wettert nach 1860-Pleite gegen Schiedsrichter Löwen verlieren Tabellenführung

Der TSV 1860 muss eine bittere Pleite gegen den FC Ingolstadt hinnehmen. Trainer Köllner war mit der Leistung des Schiedsrichters nicht einverstanden.

München - Die Heimmacht ist bezwungen: Der TSV 1860 verliert an der Grünwalder Straße gegen den FC Ingolstadt (1:2) und lässt im Rennen um den Zweitliga-Aufstieg ein weiteres Mal Federn. Doch besonders ein Mann sollte nach dem Spiel in den Fokus geraten: Schiedsrichter Benjamin Brand, der mit seinen Entscheidungen maßgeblich Einfluss auf das Spiel nahm. Die Löwen-Offiziellen waren so gar nicht einverstanden mit der Leistung des Unparteiischen.

TSV 1860: Gorenzel sieht Foul „am Rande einer Tätlichkeit“ - Ingolstadts Kopacz im Rot-Dusel

Ganze sechs gelbe Karten zückte Brand im Laufe der Partie – und es hätten durchaus mehr sein können. Doch der Reihe nach. Bereits in der 9. Minute fiel Ingolstadts Kopacz mit einem rüden Foul gegen Greilinger direkt vor der Gästebank auf, das mit Gelb geahndet wurde. Für Günther Gorenzel eine Aktion „am Rande einer Tätlichkeit“, wie der Sport-Geschäftsführer der Löwen im Halbzeit-Interview beim Bayerischen Rundfunk erklärte.

Nur 18 Minuten später ging Kopacz im gegnerischen Strafraum erneut gegen Greilinger rustikal zur Sache (27. Minute). Doch Brand beließ es bei einer Ermahnung und gab zum Entsetzen der Sechzig-Fans nicht Gelb-Rot. Glück für den FCI, und das wusste vor allem Gäste-Trainer Rüdiger Rehm, der kein Risiko einging und Kopacz wenige Minuten später vom Platz nahm (33.).

TSV 1860: Köllner versteht Schiedsrichter nicht - „Ich habe die Entscheidungen nicht getroffen“

Die nächste strittige Aktion verursachte Ingolstadt-Stürmer Moussa Dombouya. In der 53. Minute hatte er nach einem Foul an Albion Vrenezi bereits den gelben Karton gesehen, und nur kurz danach wurde es erneut schmerzhaft. Nach einer Flanke von der rechten Seite traf Dombouya Löwen-Keeper Marco Hiller mit gestrecktem Bein, beide mussten länger behandelt werden (54.). Auch hierbei gab Schiri Brand keine gelb-rote Karte. Und wieder reagierte FCI-Coach Rehm sofort und wechselte Dombouya wenig später aus (60.).

Während Gorenzel schon zur Pause bemängelte, dass Referee Brand mit seiner Linie zu viele harte Fouls zuließ, ging Trainer Michael Köllner auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie noch einen Schritt weiter. „Wenn man sich die Szenen im Fernsehen anschaut, sieht man schon, dass der Schiedsrichter zweimal Ingolstadt am Leben gelassen hat“, stänkerte der Löwen-Coach: „Ich habe die Entscheidungen nicht getroffen.“

Köllner hadert mit Ingolstadt-Pleite: „Zu langsam, zu statisch, zu träge“

Doch Köllner weiß auch: Die Leistung seiner Mannschaft war einfach nicht gut genug, um die Heimserie am Leben zu halten. „Das war zu wenig. Wir haben zu langsam Fußball gespielt, waren zu statisch, dadurch konnte sich der Gegner immer wieder sortieren. Unser Spiel war aus der Viererkette zu behäbig und zu träge“, moniert Köllner vor allem die schwache erste Halbzeit. So muss der TSV 1860 den Platz an der Sonne wieder an die SV Elversberg abgeben. (vfi)