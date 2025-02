„Hat herausragende Arbeit geleistet“– FC Deisenhofen verlängert mit Cheftrainer Pummer

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen verlängert seinen Vertrag beim Bayernligisten. – Foto: Robert Brouczek

Andreas Pummer bleibt dem FC Deisenhofen treu. Der Erfolgscoach verlängert seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2027.

Deisenhofen – Der FC Deisenhofen stellt die Weichen in Richtung Kontinuität: Andreas Pummer bleibt dem Fußball-Bayernligisten für zwei weitere Spielzeiten erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass unser Trainer Andreas Pummer seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat. Es macht uns stolz, unseren bereits erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen“, verkündete jetzt Deisenhofens sportlicher Leiter Thomas Werth. Pummer ist seit Sommer 2022 beim FCD. Nach Platz zwölf in seiner ersten Saison führte er die Blauhemden 2023/24 auf Rang fünf, mit Tuchfühlung zur Spitze. In der laufenden Runde stehen die Deisenhofner auf Rang sieben, bei sechs Zählern Abstand zu Platz zwei und einem Nachholspiel in der Hinterhand können sie den Blick erneut nach oben richten.

Deisenhofen mit Ambitionen in Richtung Regionalliga Werth begründet das nachhaltige Vertrauen in Pummer auch, aber nicht nur mit dem Tabellenbild. „Andreas hat in den letzten Jahren herausragende Arbeit geleistet. Wie in der vergangenen befindet sich die Mannschaft auch in der aktuellen Saison im oberen Tabellendrittel und wir blicken erneut mit Ambitionen in Richtung Regionalliga. Zudem hat er zahlreiche eigene Talente an den Herrenbereich herangeführt, ganz im Sinne des Deisenhofener Wegs, der auf unserer exzellenten Jugendarbeit basiert“, verweist der Sportliche Leiter auf die ebenso wichtige Integration der Talente aus dem eigenen Nachwuchs.