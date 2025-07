„Hat geblitzt und gedonnert“: Mehrere Testspiele fallen ins Wasser

Am Wochenende standen im Zuge der Saisonvorbereitung einige Testspiele auf dem Programm. Das Wetter spielte dabei nicht immer mit.

Im Testspiel-Duell zweier ambitionierter A-Klassisten hat sich am Sonntag der TSV Perchting-Hadorf mit 3:1 (1:0) gegen den TSV Herrsching durchgesetzt. Perchtings Trainer Tobias Luppart war „sehr glücklich“ mit dem Auftreten seiner Mannschaft, insbesondere im zweiten Durchgang. „Am Anfang hat uns Herrsching spielerisch nahezu überrollt. Wir haben uns aber immer mehr gesteigert. Die zweite Hälfte hat dann komplett uns gehört“, sagte der Coach.

Florian Schober, Cheftrainer des TSV Herrsching, stimmte in der Spielanalyse vollends mit seinem Gegenüber überein: „In den ersten Minuten waren wir klar überlegen. Dann haben wir aber plötzlich eine wahnsinnig hohe Fehlerquote an den Tag gelegt und in Summe hochverdient verloren.“

Die Herrschinger konnten ihr spielerisches Übergewicht in der Anfangsphase nicht in Zählbares ummünzen. Schober gefiel die Einstellung seiner Mannschaft anschließend überhaupt nicht. „Wir haben das Spiel zu leicht genommen, nachdem wir es anfangs im Griff hatten.“ Bestraft wurde das von Mohamed Ghaznawi, der rund fünf Minuten vor der Pause Perchtings Führungstreffer erzielte.