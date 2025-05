„Hat er sich verdient“: 1. FC Garmisch-Partenkirchen siegt dank Keeper Voß

Auch am Untertitel als zweitbeste Heimteam der Landesliga Südost ist nicht mehr zu rütteln, weil Verfolger Kirchheim unerwartet deutlich verlor.

Der Erfolg gegen die Münchner ist nicht nur ob des späten Siegtores der Kategorie „glücklich“ zuzuschreiben. Doch hatten die Garmisch-Partenkirchner ihren stärksten Akteur am richtigen Platz – im Tor. Simon Voß ist einer von drei Keepern, die der 1. FC in seinem Landesliga-Team beschäftigt. Der 24-Jährige bot sich kurz nach Beginn der Saison dem Club an. Wohl wissend um den Umstand, dass David Salcher den Nimbus der Nummer Eins stabil mit sich trägt, zudem in Jakob Erhard die Perspektive der kommenden Jahre auf seine Chance lauert.