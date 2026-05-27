Hat die SGW zu früh gefeiert? SVS gibt nicht auf - Hoffnung für ASC Ein Saisonende am "Grünen Tisch" ist immer unschön. von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Wattenscheid 09

Die SG Wattenscheid 09 feierte an Pfingstmontag den Aufstieg in die Regionalliga West. Doch rechnerisch klar ist dieser eigentlich nicht. Denn der SV Schermbeck macht jetzt nochmal deutlich, dass man sich das kürzliche Urteil zur Partie gegen Wattenscheid, die abgebrochen wurde, nicht gefallen lassen möchte. Schermbeck wurde vom Sportgericht vorgeworfen, den Spielabbruch nach den Wattenscheider Böllerwürfen selbst verursacht zu haben. Die SG Wattenscheid 09 ist dank der drei Punkte, die sie in erster Instanz zu gesprochen bekommen haben, in der Theorie aufgestiegen. Doch der ASC 09 Dortmund darf noch hoffen, wenn Schermbeck das Urteil kippt. Trotz des inzwischen feststehenden Klassenerhalts erklärt Schermbecks Vorsitzender Günther Beck, dass man sich für das laufenden Verfahren prominente Verstärkung geholt hat. "Staranwalt" Dr. Joachim Rain hat sich die Angelegenheit angeschaut und am Wochenende sofort das Mandat übernommen, so Beck gegenüber der Lokalpresse "Dorstener Zeitung": "Zum Team gehört dann auch unser Anwalt Stefan Proff, der sich sehr freut, mit so einem Experten zusammenarbeiten zu können.“

Rain, der als einer der führenden Experten für nationales und internationales Sportrecht, insbesondere im Fußball, gilt, hatte Anfang 2025 erfolgreich den VfL Bochum nach einem Feuerzeugwurf aus der Fanszene von Union Berlin vertreten. Das Feuerzeug hatte Bochums Torwart Patrick Drewes getroffen, der daraufhin nicht mehr weiterspielen konnte. Nur unter Protest setzte Bochum die Partie fort, die 1:1 endete. Am Grünen Tisch bekam Bochum die drei Punkte. „Ich kann natürlich nicht das geplante Vorgehen des Anwalts öffentlich machen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Joachim Rain uns gegen den FLVW erfolgreich vertreten wird", hofft Beck.

Wattenscheid dürfte durch diese Entwicklung am letzten Spieltag nochmal Druck spüren. Der Vorsprung auf den ASC beträgt ohne das Urteil nur zwei Punkte. Wird die Schermbeck-Partie möglicherweise noch mit 0:2 gegen Wattenscheid gewertet, könnte der ASC gut und gerne in letzter Sekunde an Wattenscheid vorbeiziehen. Verliert Wattenscheid am letzten Spieltag gegen den SV Lippstadt 08, würde dem ASC ein Sieg beim TuS Ennepetal reichen. Spielt Wattenscheid unentschieden, müsste der ASC mindesten mit sechs Toren Unterschied beim TuS Ennepetal gewinnen. Nicht unwahrscheinlich, wenn Torjäger Maxi Podehl Gas gibt.