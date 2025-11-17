„Hat die Mannschaft nicht verdient“ – Berg verliert durch späten Treffer

Bitterer hätte das letzte Spiel vor der Winterpause nicht enden können. „Das hat die Mannschaft nicht verdient“, sagte Bergs Trainer, Maximilian Wagner, nach dem finalen Auftritt des Kalenderjahres. Eigentlich war die vierminütige Nachspielzeit der Nachholbegegnung in der Kreisliga 1 schon abgelaufen. Doch der Schiedsrichter wollte noch nicht abpfeifen. Einen langen Ball der Habacher Fußballer konnten die Gastgeber nicht entscheidend klären, und die Kugel fiel vor die Füße von Tobias Habersetzer, der sie zum Siegtreffer für den ASV ins Tor schlenzte. „Dabei wäre das Unentschieden auf jeden Fall gerecht gewesen“, konstatierte Wagner.

Zwar habe sein Team schwer in die Partie gefunden. „Doch dann waren wir lange die bessere Mannschaft“, befand der MTV-Coach. Die dickste Chance zum 1:0 vergab Marcel Höhne, der nach einem Patzer der Habacher Defensive am Pfosten scheiterte. Kurz vor der Pause pennten die Hausherren jedoch bei einem Einwurf – 0:1. „Danach hat es der Gegner gut gespielt“, gestand Wagner. Aber auch seine Elf zeigte ihre spielerische Klasse beim Treffer zum 1:1 durch Florian Auburger. „Dem Tor ging ein doppelter Doppelpass voraus“, lobte Wagner. Am Ende gingen die Berger Fußballer durch den späten Gegentreffer dennoch als Verlierer vom Platz.

„Mit einer guten Serie können wir es aber immer noch unter die ersten Fünf schaffen“, sagte Wagner. „Ich traue das meiner Mannschaft auf jeden Fall zu, allerdings müssen wir dazu auswärts besser spielen“, so der Trainer weiter. Im bisherigen Saisonverlauf gelangen seiner Elf erst zwei Erfolge auf fremdem Platz.