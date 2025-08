Hat der Gegner Bezirksliga-Format? Denklingen-Coach warnt trotz Favoritenrolle

Ein stimmungsvolles Wochenende steht bevor. Dorf- und Weinfest werden in Denklingen für jede Menge Betrieb und Gaudi sorgen. Grund genug, die Aufgaben der heimischen Fußballer entsprechend umzuterminieren. Durch die Vorverlegung auf den heutigen Freitag ist die Bezirksliga-Partie des VfL Denklingen gegen den BCF Wolfratshausen (19.30 Uhr, Sportzentrum am Buchweg) so etwas wie der Prolog für die Feiertage in der Lechrain-Gemeinde.

Denklingens Trainer Christoph Schmitt erwartet trotz dieser mutmaßlich so positiven Vorzeichen ein „schwieriges Spiel“. Zwar möchte er die heftige Abfuhr der Wolfratshausener „nicht überbewerten“, gewisse Unwägbarkeiten kommen auf seine Elf dennoch zu. Wie umgehen mit einem Opponenten, dem allenthalben der sichere Abstieg prophezeit wird? Am besten durch seriöses Auftreten. „Wir schauen auf uns, müssen unsere Leistung auf den Platz bringen“, stellt der Coach klar. Eine Blamage in der Frühphase dieser Bezirksliga-Runde möchte man sich beim VfL tunlichst ersparen. Überdies ist es ratsam, den Gegner ernst zu nehmen und ihm mit Respekt zu begegnen. „Wir wissen nicht ganz, was nach dem großen Umbruch beim BCF auf uns zukommnt“, unkt Schmitt.

Er gibt zu bedenken, dass heuer auch etliche andere Teams Neuland für den VfL sein werden. Zu vermuten ist heute Abend freilich ein höheres Maß an Ballbesitz für den VfL, als es das beim „Kampfspiel“ in Geiselbullach (1:1) der Fall war. Daher müsse man ohnehin „offensiv mehr in Erscheinung“ treten, wie der VfL-Spielertrainer betont. Im Großen und Ganzen war Schmitt mit dem Auftakt am vergangenen Wochenende einverstanden. „Moral und Einsatz waren gut.“ Steigern müsse sich seine Mannschaft vor allem in einem Bereich: „Mit und gegen den Ball konsequenter sein.“ Das habe ihm „etwas gefehlt“, so Schmitt rückblickend.

Doch speziell in der Anfangsphase einer Saison läuft nicht immer gleich alles nach Wunsch. „Kommt aber von Spiel zu Spiel“, versichert Schmitt. Das gilt auch für Raphael Zwerschke. Der Neuzugang aus Murnau debütierte am vergangenen Sonntag rund eine Stunde im VfL-Trikot – und das nach Ansicht seines Trainers recht ordentlich. „Der Herrenbereich ist ein gewisses Neuland für ihn, aber es hat es gut gemacht“, urteilte Schmitt. Zwerschke wird auch heute Abend wieder mitwirken. Anders als Armin Sporer, der privat verhindert ist. Für ihn rückt Jannik Ulsamer, Neuzugang aus Landsberg, in den Kader.