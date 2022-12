Hat der Fußball in Welzheim noch eine Zukunft? Hilferuf kommt vom FC Welzheim.

Hat der Fußball in Welzheim noch eine Zukunft?

Etwa 600 Mitglieder - jeder davon stolz das Trikot des FC Welzheim 06 tragen zu dürfen. Doch weder die Liebe zum Sport, noch die Liebe zum Verein sind ein Grund, sich den Umständen tatenlos hinzugeben und die Probleme zu ignorieren: Eineinhalb Umkleidekabinen, ein einziger Duschraum für Heim- und Auswärtsmannschaften und ein Kunstrasenplatz, der sich auflöst und nach Angaben des Württembergischen Fußballverbandes demnächst für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt wird.

„Wenn wir dieses Jahr seitens der Stadtverwaltung Welzheim und den Gemeinderäten nicht die Zusage bekommen, dass sie den größten Teil der 1,3 Millionen Kosten für Vereinsheim, Umkleiden und Kunstrasen übernehmen, dann wird es in spätestens zwei Jahren gar keine Jugendmannschaften beim FCW geben und sehr wahrscheinlich überhaupt keine Fußballer mehr“, sagt Heiko Stütz, Vorsitzender des FC Welzheim 06.

Seit sieben Jahren ist man in Gesprächen mit der Stadt Welzheim, getan hat sich seitdem nicht viel. Doch eins ist gewiss: Bekommt man die nötige Unterstützung der Stadt nicht, um an der Infrastruktur zu arbeiten, muss der Verein gezwungenermaßen mit dem Gedanken spielen, Mannschaften aus dem Spielbetrieb zu nehmen und mehrere hundert Kinder „vor die Tür“ zu setzen.

Die Stadt Welzheim scheint die Probleme nicht wirklich zu berücksichtigen, die den Verein und dessen Mitglieder bedrücken. Man betont seitens der Stadt, das der FC Welzheim 06 bereits langjährig, städtische Zuschüsse für die Pflege der Plätze und den Unterhalt der Vereinsanlagen erhält.

Die Stadt sei bereit, jeweils 15% der Kosten für den Kunstrasen und das Vereinsheim zu übernehmen, so wie einen Investitionszuschuss beizufügen.

Aber: „Dann müssten wir als Verein immer noch 800.000 bis eine Million Euro selbst finanzieren. Wie soll das gehen? Ich kenne keinen Verein, der seinen Kunstrasenplatz aus der eigenen Tasche zahlen musste. Das sind immer städtische Plätze. Nur in Welzheim nicht, warum?“, fragt sich Heiko Stütz.

Wirft man einen genauen Blick auf die Problematik, wird deutlich, warum das Entsetzen der Mitglieder derartige Ausmaße annimmt: Aus Gründen des Platzmangels ziehen sich Kinder in den Gängen um, Gästemannschaften müssen bereits angezogen an der Tannwiese erscheinen und eine Trennung zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht ist nur bedingt möglich.

Weiter verfügt das gesamte Vereinsheim über zehn in die Jahre gekommene Duschen, die sich an Spieltagen von etwa 30-40 Spielerinnen und Spielern geteilt werden.

Vor Highlight-Spielen, wie dem der B-Juniorinnen gegen den VfB Stuttgart, haben die Beteiligten Angst und Bange: „So einen Platz und solche Umstände kann man eigentlich niemandem zumuten!“ meint Vorstand Heiko Stütz.

Unterschiedliche Ansichten zum oben geschilderten Sachverhalt führen zu Gesprächsstoff. Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung sind in intensiven Gesprächen mit dem Verein, um eine Lösung zu finden, die beide Parteien zufriedenstellt.

Bis dahin steht die Zukunft des FC Welzheim 06 und die des Fussballs in Welzheim weiter in den Sternen…

