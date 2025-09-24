 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Will in der Fußball-Gruppenliga zurück in die Erfolgsspur: Trainer Dominik Huisgen, der mit seinem FC Cleeberg zur U23 des SC Waldgirmes reist. (Archivfoto) © Peter Froese
Hat der FC Cleeberg seine Hausaufgaben fürs Derby gemacht?

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga trifft die U23 des SC Waldgirmes auf den FC Cleeberg – und nur der Sieger darf nach oben schielen. Wir klären, was vor dem Mittwochskracher wichtig ist +++

Lahnau/Langgöns. Wenn die U23 des SC Waldgirmes an diesem Mittwoch (19 Uhr) den FC Cleeberg empfängt, dann treffen in der Fußball-Gruppenliga zwei alte Bekannte aufeinander: Lukas Ferst, Coach der SCWler und sein Cleeberger Trainerkollege Dominik Huisgen haben zusammen die Schulbank gedrückt. Vor dem richtungsweisenden Duell der Tabellennachbarn – Platz sieben gegen acht mit jeweils 13 Punkten – wollten wir daher von beiden Übungsleitern wissen: Welches Zwischenzeugnis stellen sie ihren Teams aus? Und wie stark ist der kommende Gegner?

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

