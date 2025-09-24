Hat der FC Cleeberg seine Hausaufgaben fürs Derby gemacht?

Lahnau/Langgöns. Wenn die U23 des SC Waldgirmes an diesem Mittwoch (19 Uhr) den FC Cleeberg empfängt, dann treffen in der Fußball-Gruppenliga zwei alte Bekannte aufeinander: Lukas Ferst, Coach der SCWler und sein Cleeberger Trainerkollege Dominik Huisgen haben zusammen die Schulbank gedrückt. Vor dem richtungsweisenden Duell der Tabellennachbarn – Platz sieben gegen acht mit jeweils 13 Punkten – wollten wir daher von beiden Übungsleitern wissen: Welches Zwischenzeugnis stellen sie ihren Teams aus? Und wie stark ist der kommende Gegner?