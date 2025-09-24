Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hat der FC Cleeberg seine Hausaufgaben fürs Derby gemacht?
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga trifft die U23 des SC Waldgirmes auf den FC Cleeberg – und nur der Sieger darf nach oben schielen. Wir klären, was vor dem Mittwochskracher wichtig ist +++
Lahnau/Langgöns. Wenn die U23 des SC Waldgirmes an diesem Mittwoch (19 Uhr) den FC Cleeberg empfängt, dann treffen in der Fußball-Gruppenliga zwei alte Bekannte aufeinander: Lukas Ferst, Coach der SCWler und sein Cleeberger Trainerkollege Dominik Huisgen haben zusammen die Schulbank gedrückt. Vor dem richtungsweisenden Duell der Tabellennachbarn – Platz sieben gegen acht mit jeweils 13 Punkten – wollten wir daher von beiden Übungsleitern wissen: Welches Zwischenzeugnis stellen sie ihren Teams aus? Und wie stark ist der kommende Gegner?