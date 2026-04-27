Hat Dassendorf den Aufstieg verspielt? Das sagt der Trainer

Dassendorf-Trainer Özden Kocadal. – Foto: IMAGO IMAGES

Nach der Niederlage gegen TuRa Harksheide steht TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg unter Druck. Trainer Özden Kocadal spricht von einer dünner werdenden Luft im Aufstiegsrennen, während der Außenseiter mit ungewohnt defensiver Ausrichtung überrascht.

Die Ausgangslage ist klar umrissen. Nur Eimsbütteler TV und Dassendorf haben die Lizenz beantragt, der ETSV Hamburg kämpft zwar noch um die Meisterschaft, wird aber nicht an der Relegation zur Regionalliga teilnehmen. Doch nach der 0:1-Niederlage gegen TuRa Harksheide ist der Rückstand von Dassendorf auf den Tabellenführer auf acht Punkte angewachsen - bei einem Spiel weniger, aber mit deutlich schwindender Perspektive.

Die Frage stand schon vor dem Spiel im Raum - und sie drängt sich nach diesem Ergebnis noch stärker auf: Hat TuS Dassendorf den möglichen Regionalliga-Aufstieg verspielt?

Entsprechend deutlich fiel die Analyse von Trainer Özden Kocadal auf der Pressekonferenz aus: „Du musst hier nicht verlieren und darfst es eigentlich auch nicht, wenn man weiß, was auf dem Spiel stand. Wir hatten es wieder in eigener Hand.“ Der Frust war spürbar, die Erkenntnis ebenso: „Aber man sieht einfach, der Wind in dieser Liga dreht sich ganz, ganz schnell.“

Dassendorf hatte sich zuletzt wieder in eine Position gebracht, in der der Druck auf den Spitzenreiter hätte erhöht werden können. Stattdessen folgte ein Rückschlag zur Unzeit. „Wir werden weiterhin alles geben und darauf hoffen, dass uns nochmal so eine Vorlage gegeben wird. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass die Luft ganz schön dünn wird“, sagt Kocadal. Damit ist klar: Am Freitag zählt im direkten Duell mit dem ETV nur ein Sieg.

Harksheide lernt aus ETSV-Klatsche

Auf der anderen Seite stand ein Überraschungssieger, der mit seiner Herangehensweise selbst kritisch umging. TuRa Harksheide rückte durch den Erfolg auf Rang zehn vor und verschaffte sich ein kleines Polster zur Abstiegszone. Trainer Jörg Schwarzer räumte nach dem Spiel dagegen ein: „Ich muss mich für die Spielweise entschuldigen. Jeder, der sich ein bisschen mit uns beschäftigt, der weiß, dass das eigentlich nicht unsere Spielweise ist.“

Statt aktivem Ansatz setzte Harksheide auf Reaktion und defensive Stabilität. „Nur auf den Gegner zu reagieren, tief zu stehen und keine eigenen Akzente zu setzen - so trainieren wir nicht, so bilden wir auch keine Spieler aus“, erklärte Schwarzer. Der Erfolg gibt der taktischen Anpassung zwar recht, passt aber nicht zum Selbstverständnis des Klubs. Es war allerdings eine wichtige Lehre aus dem 0:11 gegen den ETSV Ende März.

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