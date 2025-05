"Hat auch was mit Qualität zu tun, so ein Spiel dann zu gewinnen"

Bereits am Freitag traf der SV Vorwärts Nordhorn in der Landesliga auf den SSC Dodesheide. Für das Heimteam ging es um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, da man vorlegen wollte, bevor Gesmold und Vechta ihre Partien bestritten..

Zwar endete das Hinspiel klar mit 6:0 für Nordhorn, doch vor der Partie warnte Co-Trainer Viktor Maier bereits vor dem spielstarken Gegner. Die Stärke des SSC zeigte sich dann auch auf dem Platz. "Dodesheide war auf dem rutschigen Kunstrasen besser und hat mehr investiert." so Maier. Das erste Tor fiel aber auf Seiten der Gäste. Niklas Harms-Ensink erzielte in der 36. Minute das 0:1, was zeitgleich der Pausenstand war.

Nach gut einer Stunde wurden die Bemühungen von Dodesheide dann belohnt. Der Tabellenelfte bekam einen Elfmeter zugesprochen, den Luciano Faraci mit seinem 15. Saisontor verwandelte. Dodesheide drückte, wurde dann aber ins Mark getroffen. "Es war das typische Spiel. Wenn du oben stehst, hast du das Glück auf deiner Seite." so Viktor Maier. Seine Jungs stachen in der 88. Minute nochmal zu. Christopher Hölscher erzielte sein 27. Saisontor und bescherte Nordhorn den Auswärtsdreier, um Platz drei zu festigen.

Dodesheide konnte zwar nicht punkten, da aber alle direkten Konkurrenten ebenfalls nicht punkteten, behielt man den Platz elf vorerst. "Für den Sieg wollen wir uns nicht entschuldigen und nehmen den so mit. Das hat auch was mit Qualität zu tun, so ein Spiel zu gewinnen." so Maier abschließend.