Hastener TV ohne den Hauch einer Chance – Born patzt überraschend Kreisliga A Remscheid & Solingen, Gruppe 2: Schon wieder muss der Hastener TV eine hohe Niederlage hinnehmen. Außerdem patzt der SSV Bergisch Born II doch recht überraschend beim TS Struck. Das war der 24. Spieltag! von Linus Bien · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser

Wieder ein bitterer Nachmittag für den Hastener TV – Foto: Andreas Bornewasser