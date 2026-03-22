Hastener TV ohne den Hauch einer Chance – Born patzt überraschend

Auch am 24. Spieltag kann der Hastener TV nichts zählbares sammeln – beim Dabringhausener TV kassiert das Liga-Schlusslicht eine heftige 19:0-Packung. Gencler Opladen gewinnt gegen den SSV Dhünn und rückt somit auf einen Punkt an den Spitzenreiter SSV Bergisch Born II heran, der beim TS Struck nicht über ein 4:4-Remis hinaus kommt. Das war der 24. Spieltag!
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25. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr SV 09/35 W II - SC Ayyildiz
So., 29.03.26 15:00 Uhr Hastener TV - TG Hilgen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - TuRa Rem-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Dhünn - SC 08 R'wald
So., 29.03.26 15:15 Uhr Lützenkir. - Dabringh. TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr Leichlingen - Quettingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Langenf. II - Gencler O.
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Bergisch - TS Struck
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SC 08 R'wald - GSV Langenf. II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TG Hilgen - Lützenkir.
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Gencler O. - SSV Born II
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Quettingen - SV 09/35 W II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SSV Dhünn - Türkiyemspor
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz - TuRa Rem-Süd
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Dabringh. TV - Leichlingen
Do., 02.04.26 19:45 Uhr TS Struck - Hastener TV
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