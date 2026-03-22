 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Hastener TV ohne den Hauch einer Chance – Born patzt überraschend

Kreisliga A Remscheid & Solingen, Gruppe 2: Schon wieder muss der Hastener TV eine hohe Niederlage hinnehmen. Außerdem patzt der SSV Bergisch Born II doch recht überraschend beim TS Struck. Das war der 24. Spieltag!

von Linus Bien · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser
Wieder ein bitterer Nachmittag für den Hastener TV
Wieder ein bitterer Nachmittag für den Hastener TV – Foto: Andreas Bornewasser

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A2 Rem-Sol
Dabringh. TV
SC 08 R'wald
SC Ayyildiz
SV 09/35 W II

Auch am 24. Spieltag kann der Hastener TV nichts zählbares sammeln – beim Dabringhausener TV kassiert das Liga-Schlusslicht eine heftige 19:0-Packung. Gencler Opladen gewinnt gegen den SSV Dhünn und rückt somit auf einen Punkt an den Spitzenreiter SSV Bergisch Born II heran, der beim TS Struck nicht über ein 4:4-Remis hinaus kommt. Das war der 24. Spieltag!

______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für Remscheid-Solingen

______________

So lief der 24. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So geht es weiter

25. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr SV 09/35 W II - SC Ayyildiz
So., 29.03.26 15:00 Uhr Hastener TV - TG Hilgen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - TuRa Rem-Süd
So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Dhünn - SC 08 R'wald
So., 29.03.26 15:15 Uhr Lützenkir. - Dabringh. TV
So., 29.03.26 15:30 Uhr Leichlingen - Quettingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr GSV Langenf. II - Gencler O.
So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Bergisch - TS Struck

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SC 08 R'wald - GSV Langenf. II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TG Hilgen - Lützenkir.
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Gencler O. - SSV Born II
Do., 02.04.26 19:00 Uhr Quettingen - SV 09/35 W II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SSV Dhünn - Türkiyemspor
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz - TuRa Rem-Süd
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Dabringh. TV - Leichlingen
Do., 02.04.26 19:45 Uhr TS Struck - Hastener TV

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer