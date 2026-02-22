Hastener TV fast bei 200 Gegentoren, Bergisch Born zieht Topspiel

Bergisch Born II gewinnt das Topspiel. – Foto: Andreas Bornewasser

Für die perfekte Woche hat es beim VfB Langenfeld dann doch nicht gereicht. Nachdem das Team bereits am Donnerstag gegen den SV Solingen II bestand (5:2), ging es nun drei Tage später ins Derby gegen den GSV Langenfeld II. Trotz zwischenzeitlicher Führung brachten die Hausherren den Dreier aber nicht ins Ziel, gingen durch den späten Siegtreffer von Konstantin Meyer (85.) gar komplett leer aus. Den Status als Spitzenreiter konnte der VfB entsprechend nur kurzzeitig genießen, die Konkurrenz gab sich am Sonntag nämlich durchweg keine Blöße. Zuallererst wütete der SSV Bergisch Born über den 1. FC Monheim mit einem 11:0-Erfolg und übernimmt dadurch den Platz an der Sonne. Dahinter behauptete sich die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II mit etwas mehr Kopfschmerzen. Inter Monheim kam nach anfänglicher Drei-Tore-Führung nämlich wieder auf ein Tor heran, schlussendlich war die offensive Feuerpower der Solinger aber doch eine Nummer zu groß. Auch der TSV Solingen II bleibt weiter oben dran, musste dafür aber einen 0:2-Rückstand drehen. Ein später Doppelpack von Veit Bergmann (82.) und Benjamin Grzibek (87.) brachte die Entscheidung.

In Gruppe 2 gibt es ebenfalls eine Änderung an der Tabellenspitze. Genclerbirligi Opladen zieht anhand der besseren Tordifferenz am SSVg Bergisch Born II vorbei. Der SSV hatte im Topspiel gegen den SC Ayyildiz Remscheid auch alle Hände voll zu tun, baut schlussendlich auch eine kleine Lücke auf die Konkurrenz auf. Der SC Radevormwald hätte nämlich auch noch besser oben dranbleiben können, patzte jedoch mit einer 0:2-Pleite gegen die TG Hilgen. Unterdessen setzte es die nächste deutliche Pleite für Schlusslicht Hastener TV. Beim SV Wermelskirchen II geriet die Mannschaft mit 0:17 unter die Räder. Der HTV steht damit bereits bei 190 Gegentreffern nach 19 Spielen. Gegen die Schützlinge von Guiseppe Zizzi wird es also im Durchschnitt zweistellig.