Hastener TV fast bei 200 Gegentoren, Bergisch Born zieht Topspiel

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Vor dem Sportsgeist des Hastener TV muss man den Hut ziehen. Das abgeschlagene Schlusslicht verlor auch gegen den SV Wermelskirchen überdeutlich mit 0:17, nicht die erste zweistellige Pleite. Unterdessen gewann der SSV Bergisch Born II sein Topspiel. In Gruppe 1 gab der VfB Langenfeld Platz eins wieder aus der Hand.

Bergisch Born II gewinnt das Topspiel.
Bergisch Born II gewinnt das Topspiel. – Foto: Andreas Bornewasser

Kreisliga A1 Rem-Sol
Kreisliga A2 Rem-Sol
Dabringh. TV
SC 08 R'wald
SC Ayyildiz

Für die perfekte Woche hat es beim VfB Langenfeld dann doch nicht gereicht. Nachdem das Team bereits am Donnerstag gegen den SV Solingen II bestand (5:2), ging es nun drei Tage später ins Derby gegen den GSV Langenfeld II. Trotz zwischenzeitlicher Führung brachten die Hausherren den Dreier aber nicht ins Ziel, gingen durch den späten Siegtreffer von Konstantin Meyer (85.) gar komplett leer aus. Den Status als Spitzenreiter konnte der VfB entsprechend nur kurzzeitig genießen, die Konkurrenz gab sich am Sonntag nämlich durchweg keine Blöße. Zuallererst wütete der SSV Bergisch Born über den 1. FC Monheim mit einem 11:0-Erfolg und übernimmt dadurch den Platz an der Sonne. Dahinter behauptete sich die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II mit etwas mehr Kopfschmerzen. Inter Monheim kam nach anfänglicher Drei-Tore-Führung nämlich wieder auf ein Tor heran, schlussendlich war die offensive Feuerpower der Solinger aber doch eine Nummer zu groß. Auch der TSV Solingen II bleibt weiter oben dran, musste dafür aber einen 0:2-Rückstand drehen. Ein später Doppelpack von Veit Bergmann (82.) und Benjamin Grzibek (87.) brachte die Entscheidung.

In Gruppe 2 gibt es ebenfalls eine Änderung an der Tabellenspitze. Genclerbirligi Opladen zieht anhand der besseren Tordifferenz am SSVg Bergisch Born II vorbei. Der SSV hatte im Topspiel gegen den SC Ayyildiz Remscheid auch alle Hände voll zu tun, baut schlussendlich auch eine kleine Lücke auf die Konkurrenz auf. Der SC Radevormwald hätte nämlich auch noch besser oben dranbleiben können, patzte jedoch mit einer 0:2-Pleite gegen die TG Hilgen. Unterdessen setzte es die nächste deutliche Pleite für Schlusslicht Hastener TV. Beim SV Wermelskirchen II geriet die Mannschaft mit 0:17 unter die Räder. Der HTV steht damit bereits bei 190 Gegentreffern nach 19 Spielen. Gegen die Schützlinge von Guiseppe Zizzi wird es also im Durchschnitt zweistellig.

______________

Nachholspiel 19. Spieltag

Do., 19.02.2026, 19:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
2
5
Abpfiff

So läuft der 20. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Heute, 11:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
0
11
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
3
7
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
4
0
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
01.03.26 1. FC Monheim II - SC Ayyildiz Remscheid II
01.03.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - 1. FC Sport-Ring Solingen
01.03.26 SC Germania Reusrath II - SSV Bergisch Born III
01.03.26 Sportfreunde Baumberg II - VfB 06 Langenfeld
01.03.26 VfB Marathon Remscheid - Dersimspor Solingen
01.03.26 TSV Solingen II - Inter Monheim

So läuft der 20. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Heute, 17:30 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
1
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
2
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
4
2
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
17
0
Abpfiff

So geht es weiter

21. Spieltag
01.03.26 SSV Bergisch Born II - TuS Quettingen
01.03.26 SSV Dhünn - TG Hilgen
01.03.26 Hastener TV - TuRa Remscheid-Süd
01.03.26 Türkiyemspor Remscheid - SC Leichlingen
01.03.26 SSV Lützenkirchen - SV 09/35 Wermelskirchen II
01.03.26 SC 08 Radevormwald - TS Struck
01.03.26 GSV Langenfeld II - Dabringhauser TV
01.03.26 BV Bergisch Neukirchen - SC Ayyildiz Remscheid

