Nach dem Schlusspfiff und dem 1:0 (0:0)-Sieg von Ratingen 04/19 beim SV Sonsbeck war die Erleichterung der Gäste offenbar so groß, dass nicht alle Spieler direkt ihren Aufgaben nach einer Partie in der Oberliga nachkamen. Und so nahm sich Trainer Damian Apfeld nicht nur den Sack mit den Bällen, sondern auch vier, fünf angebrochene Plastikflaschen und bugsierte das Ganze über den kleinen, buckligen Rasen-Nebenplatz, den der Gastgeber für die Begegnung mit dem Spitzenreiter gewählt hatte.
Sein Torwart Marvin Gomoluch sah die Szene, nahm ihm alles ab und meinte: „Du musst hier nicht auch noch die Bälle tragen. Hast du schon mal Pep Guardiola Bälle tragen sehen?“ Apfeld lachte ob des bewusst übertrieben formulierten Vergleichs mit dem Weltklassetrainer von Manchester City und wird der Vereinbarung, die er mit seinem Team hat, nun gerne nachkommen: Für jeden Sieg ohne Gegentor zahlt der Chefcoach etwas in die Ratinger Mannschaftskasse.
Das 1:0 in Sonsbeck erfüllte dieses Kriterium, wenngleich es unter dem Strich ein erzwungener Erfolg war. Denn trotz guter eigener Chancen war es letztlich ein – durch Rinor Rexha ebenfalls erzwungenes – Eigentor von Timoteusz Miller, das 04/19 die drei Punkte und damit den dritten Sieg in Folge und die weitere Tabellenführung vor dem punktgleichen VfB 03 Hilden sicherte, der parallel beim SV Biemenhorst 5:1 gewann.
Um einen Treffer ist die Tordifferenz der Ratinger besser, sollten beide Teams am Ende der Saison weiter punktgleich sein, wäre das aber irrelevant, es müsste im Juni Entscheidungsspiele über den Aufstieg zur Regionalliga geben. Die Lizenz dafür haben beide Vereine für die kommende Saison beantragt und in dieser noch das nahezu identische Restprogramm: 04/19 spielt stets gegen den Gegner, den Hilden zuletzt hatte, nach Ostern geht es also am Freitag, 10. April (20 Uhr) daheim gegen Biemenhorst. Erst am letzten Spieltag unterscheiden sich die Kontrahenten des Spitzen-Duos, wenn Ratingen in Monheim antritt und Hilden in St. Tönis.
Gegen Sonsbeck hatte sich der VfB 03 zuletzt zu Hause schwergetan, nicht anders erging es nun 04/19 auswärts. „Das war purer Abnutzungskampf, gerade auf diesem Platz“, sagte Apfeld und ergänzte: „Dafür haben wir aber in der ersten Halbzeit noch sehr gut Fußball gespielt – ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir da angeboten haben. Wir hatten einige Standards und Durchbrüche, aber Sonsbeck hat das gut verteidigt und hatte selber auch seine Szenen, zum Beispiel mit dem Dropkick von Miller zentral, der über das Tor geht. Wenn der ein bisschen tiefer ist, geht der wahrscheinlich rein.“ Eine weitere Komponente des Spiels: „Wir mussten auf die Standards des Gegners aufpassen und waren körperlich gehörig im Nachteil. Das haben wir aber gut gelöst und waren bei eigenen Standards auch gefährlich“, fand Apfeld.
Nach der Pause war die Partie kämpferischer und mitunter auch hitziger geworden. Der Ratinger Chefcoach analysierte: „In der zweiten Halbzeit lief es nicht mehr so flüssig, das wurde auf dem Platz auch immer schwerer. Nach dem 1:0 hat sich das Spiel so entwickelt, wie ich es erwartet hatte: Sonsbeck ist viel über lange Bälle gekommen, war körperlich und hat alles reingehauen, wir haben das aber auch getan und sehr gut dagegen gehalten.“
Insgesamt befand Apfeld: „Es war meiner Meinung nach ein verdienter Sieg, aber auch ein gefährlicher Sieg, weil es nur ein 1:0 war. Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir das Ganze vor dem Tor erzwingen müssen. Es war kein Spiel wie zuletzt zu Hause gegen Baumberg, wo du nach 30 Minuten in Überzahl bist und 3:0 führst, wo du in einem Flow bist. Das war in diesem Spiel anders, ähnlich wie bei unserem 0:0 in Kleve vor ein paar Wochen. Ich bin froh, dass es diesmal nicht so ausgegangen ist, und wir nehmen die komplizierten Punkte aus Sonsbeck gerne mit.“ Die Hände für die drei Zähler hatte Apfeld zumindest frei, nachdem ihm Gomoluch die Bälle abgenommen hatte.