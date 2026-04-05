„Hast du schon mal Pep Guardiola Bälle tragen sehen?“

Gegen Sonsbeck hatte sich der VfB 03 zuletzt zu Hause schwergetan, nicht anders erging es nun 04/19 auswärts. „Das war purer Abnutzungskampf, gerade auf diesem Platz“, sagte Apfeld und ergänzte: „Dafür haben wir aber in der ersten Halbzeit noch sehr gut Fußball gespielt – ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir da angeboten haben. Wir hatten einige Standards und Durchbrüche, aber Sonsbeck hat das gut verteidigt und hatte selber auch seine Szenen, zum Beispiel mit dem Dropkick von Miller zentral, der über das Tor geht. Wenn der ein bisschen tiefer ist, geht der wahrscheinlich rein.“ Eine weitere Komponente des Spiels: „Wir mussten auf die Standards des Gegners aufpassen und waren körperlich gehörig im Nachteil. Das haben wir aber gut gelöst und waren bei eigenen Standards auch gefährlich“, fand Apfeld.