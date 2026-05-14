Hasso trifft per Seitfallzieher: Bavenstedt jubelt spät Der SV Bavenstedt beendet seine Negativserie mit einem 3:2-Auswärtssieg bei der SSG Halvestorf-Herkendorf. Mit einem Treffer in der 90. Minute sichert sich der SV Bavenstedt nach zwei Niederlagen in Folge wieder drei Punkte. +++ Max Wasl für ein weiteres Jahr ausgeliehen von SN · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Der SV Bavenstedt hat das Mittwochsspiel der Landesliga Hannover bei der SSG Halvestorf-Herkendorf mit 3:2 gewonnen. Während Bavenstedt nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feierte, kassierte die SSG Halvestorf-Herkendorf nach zuvor vier Erfolgen in Serie erstmals wieder eine Niederlage. Die Gastgeber waren über weite Strecken sehr defensiv ausgerichtet, während Bavenstedt mehr Ballbesitz und die besseren Aktionen hatte.

In der 30. Minute brachte Timo Wittkowski die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später glich Diar Adhurim Berisha zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel drehte Halvestorf-Herkendorf die Partie. Robin Tegtmeyer traf in der 49. Minute zum 2:1 für die Gastgeber. Bavenstedt blieb am Drücker und kam in der 70. Minute durch Sven Reimann zum 2:2. In der Schlussphase erhöhte der SVB noch einmal den Druck und wurde kurz vor dem Abpfiff belohnt. Rudi Hasso traf in der 90. Minute per Seitfallzieher zum 3:2-Endstand. Trainer Michael Jarzombek zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit seiner Mannschaft.