Hassia-Ziel: Nicht Letzter werden

„Vielleicht ist es ganz gut, dass wir zum Abschluss ein Spiel haben, in dem es um nichts mehr geht“, sagt der scheidende Hassia-Coach Patrick Joerg. „Um vielleicht mal ohne Druck aufspielen zu können. Vielleicht ist das genau das, was meine Jungs in der jetzigen Situation brauchen.“ Bock habe diese blutjunge Elf immer gehabt. „Da muss ich meiner Mannschaft ein Lob aussprechen“, betont Joerg. „Seit ich hier Trainer bin, habe ich immer auf eine gute und große Truppe zurückgreifen können. Egal in welcher Situation wir uns befunden haben und egal wie bitter die Niederlagen waren – die Jungs waren immer im Training und hatten Lust, sich weiterzuentwickeln, sich auch zu quälen. Sie haben in der Regel keine Ausreden gesucht.“ Klar sei nach der einen oder anderen bitteren Pleite auch mal ein wenig Missmut aufgekommen. „Aber der Spaß stand im Vordergrund“, so der frühere Oberliga-Coach. „Dass ich so eine Mannschaft habe, die immer mitgezogen hat, obwohl es teilweise hoffnungslose Situationen gab – darauf bin ich stolz.“

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr BFV Hassia Bingen Bingen SV Gimbsheim Gimbsheim 15:00 PUSH