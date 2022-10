Hassia stoppt den Abwärtstrend Binger Verbandsligist gewinnt 3:0 gegen TuS Steinbach +++ „80 Prozent reichen nicht“

BINGEN. Es war nicht der erhoffte großartige Befreiungsschlag, allemal aber ein absolut verdienter Dreier. Hassia Bingen hat in der Verbandsliga den Abwärtstrend gestoppt und den offensiv absolut harmlosen TuS Steinbach am Hessenhaus 3:0 besiegt. Und das bei Kaiserwetter und für den scheidenden Präsidenten Oliver Wimmers, der auf der Tribüne fast schon ein Stückweit melancholisch wirkte, sich an die erste Begegnung unter seiner Leitung erinnerte, in der die Binger damals in Rodenbach gewonnen hatten.