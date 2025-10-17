Hassia setzt auf neues Trainerteam

Henel-El Khoury war zuletzt bis Frühjahr 2024 Trainer beim TSV Langenlonsheim-Laubenheim und freut sich auf seine neue Aufgabe in Bingen. Das Trainerteam wird ergänzt durch Torwarttrainer Gerd Schrödinger sowie den neuen Betreuer Marco Knewitz.

„Wir heißen Christian herzlich willkommen bei der Hassia und wünschen ihm und seinem Trainerteam viel Erfolg für die kommenden Aufgaben“, so Allgeyer weiter.