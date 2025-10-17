Hassia setzt auf neues Trainerteam

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die jüngsten Ergebnisse haben den Vorstand der BFV Hassia dazu veranlasst, Veränderungen im sportlichen Bereich vorzunehmen.
Ab sofort übernimmt der ehemalige Profispieler Christian Henel-El Khoury die sportliche Verantwortung bei der ersten Mannschaft. Unterstützt wird der 37-Jährige von seinem neuen Co-Trainer Nikolai Spira. Gemeinsam wollen beide neue Impulse setzen und das Team sportlich wie mental weiterentwickeln.
Henel-El Khoury war zuletzt bis Frühjahr 2024 Trainer beim TSV Langenlonsheim-Laubenheim und freut sich auf seine neue Aufgabe in Bingen. Das Trainerteam wird ergänzt durch Torwarttrainer Gerd Schrödinger sowie den neuen Betreuer Marco Knewitz.
„Wir heißen Christian herzlich willkommen bei der Hassia und wünschen ihm und seinem Trainerteam viel Erfolg für die kommenden Aufgaben“, so Allgeyer weiter.
Gleichzeitig bedankt sich der Verein bei Steffen Reischmann für sein großes Engagement und seinen besonderen Einsatz in den vergangenen Monaten. „Steffen hat die Mannschaft mit viel Leidenschaft geführt. Dafür gebührt ihm unser Dank und unsere besten Wünsche – sportlich wie privat“, betont der Vorstand.