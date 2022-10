Hassia-Coach Thomas Glöckner hofft gegen Gau-Odernheim auf die nötige Körpersprache seiner Jungs. Archivfoto: Mario Luge

Hassia: Offensive in der Pflicht Verbandsligist Hassia Bingen peilt gegen Gau-Odernheim Trendwende an

BINGEN. Die Trendwende soll her, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Die Aufgabe, vor der Fußball-Verbandsligist Hassia Bingen am Sonntag am Hessenhaus steht, hat es in sich. Um 15 Uhr wird die Partie gegen den TSV Gau-Odernheim angepfiffen. Die Gäste stehen auf Platz vier, kommen mit der Empfehlung eines deutlichen 5:0-Erfolges gegen den ASV Fußgönheim nach Büdesheim.

„Nach den zuletzt gezeigten Leistungen und vom Tabellenstand her sind wir keinesfalls in der Favoritenrolle“, sagt Hassia-Trainer Thomas Klöckner und hofft auf den bekannten Effekt: „Gegen Teams, die weiter vorne angesiedelt sind, haben wir deutlich bessere Leistungen gezeigt.“ Beim 1:0-Sieg gegen den aktuellen Zweiten VfR Baumholder war das so, auch beim 1:1 in Pirmasens gegen die „Zweite“ des FKP. „Wir passen uns von Qualität und Spielweise noch zu oft dem Gegner an“, hat Klöckner ausgemacht.

Heißt: Je umkämpfter und körperbetonter ein Spiel ist, desto schwieriger war es in den vergangenen Wochen. „Gegen Teams, die nicht nur Fußball kämpfen und arbeiten, tun sich die Jungs einfacher.“ Klöckner hofft, dass das gegen Gau-Odernheim so sein wird. Dabei wird es bei jedem Einzelnen besonders auf den Kopf ankommen. Die Körpersprache stimmte gerade in den Auswärtspartien in Rüssingen (0:1), Füßgönheim (1:3) und Hermersberg (0:2) nicht. Klöckner fordert, nicht die Köpfe hängen zu lassen, wenn etwas schief läuft, sondern mahnt an, „dass wir gerade dann zeigen müssen, dass alle eine Schippe drauflegen wollen, statt zurückzuschalten.“ Seine Truppe sieht der 38-Jährige in der Pflicht. In der Pflicht ist vornehmlich die Offensive. Ganze 13 Treffer stehen für die Hassia bislang zu Buche, die wenigsten in der Liga, genau die Hälfte im Vergleich zum TSV Gau-Odernheim. Bei den Gegentoren dagegen ist die Situation vergleichbar. Die Gäste vom Sonntag haben 21 kassiert, die Binger gerade eines mehr.