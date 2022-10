Hassia: Matchplan geht früh baden Bingen verteilt beim 2:5 gegen Gau-Odernheim reichlich Einladungen

Denkbar schlechter Start für die Hassia

Eine Ecke, eine Flanke. Erst kam Leon Robinson frei zum Kopfball (2.), dann war Lukas Knell am kurzen Eck blank (5.). Schlimmer hätte es für die Hassia nicht beginnen können. Nach einer Viertelstunde fand die Mannschaft besser in die Partie, hatte die Chance zum Anschlusstreffer, doch Ilker Yüksel scheiterte mit einem Foulelfmeter an TSV-Keeper Daniel Diel (20.), im direkten Gegenzug legte Karim Mathis mustergültig vor, und Jakob Friedrich schaffte unbedrängt Treffer Nummer drei.

Die Hassia, die sich gerade gefangen hatte, kam nun gar nicht mehr in die Zweikämpfe. „Enttäuschend“ nannte Trainer Thomas Klöckner das, was sich bis zum Pausenpfiff tat. In der Kabine hatten Thomas und Christian Klöckner offenbar die richtigen Worte gefunden, mit Innenstürmer Christoph Bittner für Mittelfeldspieler Azur Walla wurde die Offensive verstärkt. Bittner war es auch, der auf Vorlage von Dennis Esmaieli bereits nach wenigen Sekunden das 1:3 auf dem Fuß hatte, den Ball aber knapp verfehlte. Die Körpersprache war nun eine andere, und auch der TSV offenbarte Fehler. Ein Missverständnis nutzte Tüysüz, war schneller als Diel und gab der Hassia neue Hoffnung (59.). Hoffnung, die genau sechs Minuten lang währte. Dann leistete sich Yusuf Ürel eine Tätlichkeit, flog mit der Roten Karte vom Platz. Die Folge: Emre Gümüs hatte keine Mühe, einen weiten, genau getimten Pass mit dem 1:4 zu veredeln. Bittner schaffte zwar per Lupfer über Diel hinweg das 2:4 (74.), doch Fabio Moreno Fell stellte per Elfmeter den alten Abstand wieder her (87.).

Sieg am Ende völlig verdient für Gau-Odernheim