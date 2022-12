Hassia Bingen (weiß) möchte außerhalb der Abstiegsplätze überwintern. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Hassia: Entwicklung unter Beweis stellen Bingen will gegen Hohenecken auswärts ersmals in dieser Saison Zählbares einfahren

BINGEN. Der Kreis für Verbandsligist Hassia Bingen schließt sich. Gast beim ersten Saisonspiel nach dem Neuanfang im Sommer war der TuS Hohenecken. Im letzten Spiel des Fußballjahres am Sonntag (14.30 Uhr) fahren die Binger nun in den Kaiserslauterner Stadtteil. Hassia-Coach Thomas Klöckner ist zuversichtlich, dass das Hinspielergebnis (1:2) korrigiert werden kann. Ziel ist ganz klar, zum Jahreswechsel die Abstiegsplätze zu verlassen.

Eine offene Rechnung Der TuS hat bislang alle seine Spiele gegen die letzten Sechs der Tabelle gewonnen, dreimal zu Hause und dreimal auswärts das Maximum von drei Punkten erreicht. Zum Vergleich: Die Hassia hat sich zwar gegen unmittelbaren Mitkonkurrenten am Hessenhaus schadlos gehalten, auswärts aber keinen Punkt eingefahren. „Wir sind keinen Moment davon ausgegangen, dass sie uns auf die leichte Schulter nehmen“, sagt Klöckner mit Blick auf die Statistik und gibt zu bedenken, „dass jede Serie endet. Die von Hohenecken am besten am Sonntag.“ Erwartet wird auf dem relativ kleinen Kunstrasen im Pfälzer Wald ein intensives Spiel.

Für die Hassia kommt die anschließende Winterpause zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Mannschaft hat sich in den letzten Monaten kontinuierlich, wenn auch etappenweise entwickelt. Nach der schlechten Phase im September/Oktober mit unnötigen Niederlagen wurde der Fokus zunächst aufs Spiel gegen den Ball gelegt. Nun wurde, wie gegen die Spitzenteams SC Idar und TuS Marienborn, konsequenter verteidigt, allerdings ging wenig nach vorne. Das wurde nun in den letzten Wochen verbessert. Sowohl gegen Pirmasens II (2:2) als auch gegen Fußgönheim (3:2) gab es Chancen, um mehrere Spiele zu gewinnen. „Es zeigt, dass die Jungs zuhören und sich in die richtige Richtung entwickeln“, so Klöckner.