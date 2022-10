Hassia: Ein Sieg als Abschiedsgeschenk Binger FV muss gegen Steinbach punkten +++ Oliver Wimmers zieht sich aus Vorstand zurück

BINGEN. „Zurück in die Spur“ lautet das Motto von Fußball-Verbandsligist Hassia Bingen vor dem Spiel gegen den TuS Steinbach am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) am Hessenhaus. Es gilt dabei, nicht nur die Niederlagenserie der vergangenen Wochen zu beenden. Es geht auch darum, dem langjährigen Präsidenten Oliver Wimmers und Schriftführerin Jutta Schmand ein Abschiedsgeschenk zu machen. Beide Vorstandsmitglieder stellen sich bei der am Montag (10. Oktober, 19 Uhr) stattfindenden Mitgliederversammlung im Restaurant „Drei“ am Speisemarkt auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl, zumindest Wimmers will aber im Hintergrund weiter zur Verfügung stehen.

Gäste müssen Pokalschlappe verarbeiten

Die Mannschaft aus der 750 Einwohner-Gemeinde am Südhang des Donnersbergs ist eine Unbekannte. Auch deshalb, weil sie als Aufsteiger aus der Landesliga bisher noch kein Spiel in Bingen bestritten hat. In der Relegation hatten sich die Pfälzer gegen den FSV Schifferstadt im Elfmeterschießen durchsetzen können. In der Liga ist Steinbach trotz des vorletzten Tabellenplatzes angekommen, weist nach acht Partien lediglich einen Zähler weniger auf als die Hassia.

Gegen Steinbach, das am Mittwoch eine böse 2:6-Pokalschlappe bei Landesligist SG Meisenheim kassiert hat, und dann bei Schlusslich SV Hermersberg muss die Hassia punkten. Für das eigene Selbstverständnis und mehr noch, um nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten. Bisher gingen die Duelle mit den Teams, die im unteren Tabellendrittel erwartet werden, mit Ausnahme des 1:0-Sieges gegen Basara Mainz schief. Das spielfreie erste Oktoberwochenende kam für die Hassia deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt. Dass es die runderneuerte, sehr junge Truppe gerade zu Beginn in der Verbandsliga schwer haben würde, darüber waren sich die Verantwortlichen klar. Dass die Anzahl individueller Fehler aber so hoch sein und zu so vielen verlorenen Punkten führen würde, das hatte niemand geahnt.

Einfach spielen, nicht immer wieder versuchen, den Gegner schlecht aussehen zu lassen, und dabei das Tempo herausnehmen. Mehr Durchschlagskraft zeigen. All das hat das Trainerduo Thomas und Christian Klöckner in der Vergangenheit gebetsmühlenartig wiederholt gefordert.