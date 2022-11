Hassia: Bonus-Spiel beim Spitzenreiter

Nach dem wichtigen Sieg gegen Speyer hat Hassia Bingen nun gegen Speyer nichts zu verlieren. – Foto: Timo Schlitz

BINGEN . Hassia-Coach Thomas Klöckner darf nach abgelaufener Sperre von einem Spiel seine Mannschaft wieder coachen. Ob aber Bruder Christian Klöckner in der schweren Partie beim SC Idar am Samstag (14.30 Uhr) auf der Trainerbank Platz nehmen darf? Nach dem Sonderbericht von Schiedsrichter Marcel Mai, der beim 0:0 in Kandel Christian mit Gelb-Rot und Thomas mit Rot hinter die Bande schickte, gab die Hassia beim Verband eine Stellungnahme ab und hofft nun auf Verständnis. Beleidigende Äußerungen, wie sie der Unparteiische gehört haben wollte, seien nicht gefallen, hieß es in Bingen.

Die sportliche Welt der Hassia sieht nach den vier Zählern aus den Begegnungen in Kandel und gegen den FC Speyer (2:1) wieder besser aus als zuvor. Vor allem die ersten 25 Minuten vom Dienstag machen Mut. „Dann haben leider einige zwei Gänge zurückgeschaltet und nicht gemerkt, dass es nur 1:0 stand“, erklärte Thomas Klöckner rückblickend. Genau das darf beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter nicht passieren. Umgekehrt hat sich der 38-Jährige eine Hoffnung: „Wenn wir uns guten Mannschaften genauso anpassen wie denen, die unten stehen, soll es mir Recht sein.“ Die Verantwortlichen der Hassia haben wenig Gründe, die Aufstellung des knappen Erfolgs gegen Speyer zu ändern, wenn sich all diejenigen, die in der Anfangself standen, am Samstag fit melden. Nicht mit von der Partie in der Edelsteinstadt sein können Malik Schäfer (krank) und Richard Ofosu (Arbeit). Beide wurden am Dienstag eingewechselt. Für die beiden rücken wahrscheinlich Tim Brackett und Felix Kosek in den Kader. „Wir schauen uns aber das Abschlusstraining an, ob sich noch jemand aufdrängt. Das Hintertürchen behalten sich die Trainer offen.“