Hassia Bingen: Zur Rückrunde kommt ein alter Bekannter zurück Der Traditionsverein im Winter-TÜV: Mannschaft hat nach Umbruch im Sommer einen tollen Charakter

Thomas Klöckner, Trainer von Hassia Bingen, beantwortete folgende Fragen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Unsere Jungs sind nach dem riesigen Umbruch im Sommer zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Gerade in den letzten Spielen vor der Winterpause konnte man sehen, wie sich jeder für den anderen reingehauen hat. Daran sieht man den tollen Charakter unserer Mannschaft, die sich zudem in den vergangenen Monaten kontinuierlich weiterentwickelt hat. Vor allem unsere ganz jungen Spieler haben einige Wochen gebraucht, um die in der Verbandsliga benötigte Intensität auf den Platz zu bekommen. Aber mittlerweile hat glaube ich jeder unserer Spieler verstanden, was wir auf den Platz bekommen müssen, um erfolgreich zu sein. Von daher sind wir mit der Entwicklung grundsätzlich sehr zufrieden - auch wenn wir im Laufe der Hinrunde einige Punkte leichtfertig liegengelassen haben.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Einige Spieler wurden in der Hinrunde immer wieder durch kleinere Verletzungen ausgebremst und konnten daher leider noch nicht ihr volles Potential auf den Platz bringen. Wir hoffen, dass sie die fußballfreie Zeit nutzen können, um ihre Beschwerden vollständig auszukurieren und sich möglichst schon bis zum Anfang der Vorbereitung wieder in eine konkurrenzfähige Verfassung zu bringen. Das wäre auch deshalb wichtig, damit wir im Gegensatz zum Sommer direkt vom ersten Spieltag an voll da sind und nicht erst wieder einige Wochen brauchen, bis wir richtig in der Saison angekommen sind. Ein wichtiges Augenmerk in der Vorbereitung wird weiter auf dem Verteidigen von Standardsituationen liegen. Da haben wir in der ersten Saisonhälfte deutlich zu viele Tore kassiert. Ansonsten gilt es einfach die positive Entwicklung der letzten Wochen fortzusetzen - da waren wir auf einem richtig guten Weg und das wollen wir am liebsten nahtlos fortsetzen.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?